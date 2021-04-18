Общество

Михаил Ведерников уточнил требования противовирусного указа по въезду из-за рубежа

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте уточнил требования противовирусного указа по въезду граждан в регион из-за рубежа.

«В текущей версии противовирусного указа учтены новые федеральные требования по въезду из-за рубежа, - напомнил он. - Теперь все граждане по возвращению в Россию должны в течение трех дней сдать тест на коронавирус и разместить его результат на портале госуслуг. Более того, до этого момента необходимо находится на самоизоляции».

Губернатор отметил, что по этим правилам было много вопросов, поэтому он попросил специалистов Роспотребнадзора пояснить некоторые позиции.

«Первое, эти требования не касаются водителей международных перевозок, поездных и локомотивных бригад железнодорожного транспорта и экипажей самолетов. Второе, правила распространяются в том числе и на тех, кто пересекает границу пешком. Третье, для лиц, имеющих российский паспорт и иные паспорта, исключений не предусмотрено. Четвертое, требование не распространяется на пассажиров авиарейсов "Калининград – Псков", тоже самое касается и пассажиров поездов из Калининграда, если только они не сели в него на территории другой страны по пути следования. И пятое, эти правила остаются обязательными даже для тех, кто прошел оба этапа вакцинации или недавно переболел и имеет антитела», - рассказал он.

«С моей точки зрения, последний пункт не в полной мере учитывает особенности приграничных регионов, - продолжил глава региона. - В Псковской области, и не только у нас, есть большое количество людей, чья работа и жизнь проходит по обе стороны границы. Думаю, у них должна быть возможность после вакцинации вернуться к привычным заработкам».

Михаил Ведерников добавил, что направит руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой предложение по корректировке этого пункта. «Но до того момента все эти требования остаются обязательными для всех», - заключил он.