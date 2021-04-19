Общество

Педиатр рассказал, какие игрушки не стоит покупать детям

Детям не стоит покупать дешевые китайские игрушки -лучше отдать предпочтение отечественным товарам без мелких деталей, винтиков, магнитов, пластмассовых мелочей, а приобретать их стоит в крупных сертифицированных магазинах, заявил РИА Новости главный внештатный специалист-педиатр, главврач детской горбольницы имени З.А. Башляевой департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.

Педиатр напомнил, что при выборе игрушки нужно учитывать возраст ребенка, а также его способность осознанно ее использовать. Родителям, у которых есть несколько детей разного возраста, Османов порекомендовал строго следить за тем, чтобы игрушки старшего не попадали к младшему, разграничивать игрушки, чтобы они хранились в недоступном месте.

«Лучше покупать наши отечественные игрушки – вот главный принцип. Не покупать китайские дешевые игрушки. Наши отечественные игрушки проходят серьезный контроль, сертификат качества, все это регламентировано Роспотребнадзором. Можно выбрать любые игрушки - цельные зверушки, конструкторы с крупными деталями. Но маленькому ребенку не стоит покупать игрушку, где много всяких деталей, винтиков, магнитиков, пластмассовых мелочей, это чревато тем, что деталь может попасть в организм ребенка. И даже если крупные конструкторы с крупными магнитными деталями – я бы тоже не давал детям, потому что постоянное нахождение в электромагнитном поле ничего полезного для ребенка не принесет», - рассказал Османов.

По его словам, игрушки с мелкими деталями можно давать лишь детям школьного возраста, однако бывают случаи, когда и 12-летние дети проглатывают детали в процессе игры. Кроме того, Османов отметил, что, кладя игрушки в манеж, важно оценить, не травмируется ли ребенок при падении. Например, любые игрушки с острыми наконечниками, неправильными формами, даже из пластмассы, могут стать причиной травмы.

«Также внимательно отнестись к игрушкам плюшевым, мягким – нужно смотреть, из какого они материала сделаны, как они пахнут, требовать сертификаты, узнавать, можно ли ребенку постоянно находиться с этими игрушками, спать с ними. На некоторые материалы у ребенка может возникнуть аллергия. Это не несет сиюминутную угрозу, но должно быть все известно родителям», - сказал Османов.

По его словам, при выборе игрушки стоит учитывать особенности ребенка. Потенциальное проглатывание деталей часто зависит от воспитания, навыков, которые прививаются детям.

«Игрушки лучше покупать не в киосках, не на рынках, а в крупных магазинах, сертифицированных, в которых это тщательно проверяется, но даже и там это нужно серьезно изучать, внимательно», - заключил врач.