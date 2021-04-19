Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
в последний путь
Уникальная разработка Nordman
«Чистый Псков» открыт прием заявок
Жить экологично очень просто
Доска позора
Телефон прямого эфира 56-73-72
...и юный «Октябрь» впереди
Вузы вышли из моды
Мусор для ЮНЕСКО
 
 
 
ещё Общество 19.04.2021 07:000 Более 25 тысяч человек выздоровели от коронавируса в Псковской области 19.04.2021 09:110 Россияне стали реже ожидать от своей работы повышения зарплаты 19.04.2021 08:590 Доля коечного коронавирусного фонда в Псковской области составляет 25% 19.04.2021 08:350 Педиатр рассказал, какие игрушки не стоит покупать детям 19.04.2021 08:240 Похолодание ожидается на Северо-Западе России 19.04.2021 08:121 Михаил Ведерников уточнил требования противовирусного указа по въезду из-за рубежа
 
 
 
Самое популярное 14.04.2021 11:1721 Каждый заместитель губернатора Псковской области заработал более 5 млн рублей в 2020 году 15.04.2021 15:002 Псковский гидрометцентр рассказал о недолгом тепле и наступающем холодном фронте 16.04.2021 08:5434 Администрация соцсети «ВКонтакте» заблокировала группу «Жесть по-псковски» 12.04.2021 23:433 Рейтингомер: Отставка Малышевой, «побег» Шлосберга и камбэк Брячака 12.04.2021 11:092 Псковский гидрометцентр прогнозирует спад аномального тепла
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Россияне стали реже ожидать от своей работы повышения зарплаты

19.04.2021 09:11|ПсковКомментариев: 0

Россияне стали реже ждать от своей работы повышения зарплаты и изменения системы мотивации, но все чаще рассчитывают на снижение нагрузки и признание их усилий, показал опрос, проведенный сервисом SuperJob.

Большинство россиян (54%) в оставшихся трех кварталах 2021 года ожидает от своей работы повышения зарплаты. На стабильность рассчитывают 38% опрошенных, на карьерный рост - 29%. Для каждого четвертого работающего россиянина (25%) важны новые интересные задачи, столько же респондентов хотели бы работать с адекватными руководителями. Об улучшении условий труда мечтают 16% опрошенных, о пересмотре системы мотивации и признании своих заслуг - по 12%. Каждый десятый россиянин (10%) ожидает снижения рабочей нагрузки, а 4% рассчитывают на улучшение взаимоотношений в коллективе. В отсутствии каких-либо ожиданий от работы признались 5% респондентов.

Карьерного роста, грамотного руководства и улучшения отношений с коллегами и женщины, и мужчины хотят примерно одинаково. При этом женщины заметно чаще мужчин рассчитывают в 2021 году на повышение зарплаты, стабильность и улучшение условий труда. Тех, кто мечтает о повышении зарплаты, больше среди респондентов в возрасте от 35 до 44 лет (57%) и россиян с доходом от 30 до 50 тысяч рублей (59%). Молодежь до 24 лет намного чаще других грезит о карьерном росте (48%), а респонденты старше 45 лет - о стабильности (46%).

По сравнению с декабрем 2020 года, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, тех, кто ждет повышения зарплаты, стало меньше (59 и 54% соответственно), изменения системы мотивации также стали ждать реже (16% в декабре и 12% сейчас). А вот о снижении нагрузки и признании своих заслуг мечтает больше россиян, чем в конце 2020 года: в декабре уменьшить объем работ мечтал каждый двадцатый, сейчас - каждый десятый, признания заслуг в прошлом году не хватало 9%, сегодня - 12%.

Теги: #опрос #зарплата #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы принятие закона об ограничении работы в такси судимым за тяжкие преступления?
В опросе приняло участие 477 человек
19.04.2021, 10:030 В Бежаницах мотоциклист врезался в разворачивающийся ВАЗ 19.04.2021, 09:590 Инъекция для ВИЧ-инфицированных может появиться в России в ближайший год 19.04.2021, 09:300 Короткое замыкание привело к гибели пожилого мужчины в Дедовичском районе 19.04.2021, 09:200 Контроль над дорожными знаками вернут МВД
19.04.2021, 09:130 13 артснарядов нашли в псковской деревне Жидилов Бор 19.04.2021, 09:110 Россияне стали реже ожидать от своей работы повышения зарплаты 19.04.2021, 09:030 50 палов травы произошло в Псковской области за сутки 19.04.2021, 08:590 Доля коечного коронавирусного фонда в Псковской области составляет 25%
19.04.2021, 08:470 Почти 2000 нарушений выявили на дорогах Псковской области за неделю 19.04.2021, 08:350 Педиатр рассказал, какие игрушки не стоит покупать детям 19.04.2021, 08:240 Похолодание ожидается на Северо-Западе России 19.04.2021, 08:121 Михаил Ведерников уточнил требования противовирусного указа по въезду из-за рубежа
19.04.2021, 08:000 Опрос показал непонимание большинством граждан правил формирования пенсии 19.04.2021, 07:461 Родителям псковских школьников планируют разрешить участие в выпускных вечерах 19.04.2021, 07:380 Регионы получат доходы с акцизов на бензин в 2030 году 19.04.2021, 07:270 Большинство россиян вернутся из Турции к майским праздникам
19.04.2021, 07:150 Псковский мотоциклист погиб в ДТП в Ленинградской области 19.04.2021, 07:000 Более 25 тысяч человек выздоровели от коронавируса в Псковской области 18.04.2021, 22:571 Несколько глав районов Псковской области отчитались о миллионных доходах 18.04.2021, 22:440 Псковские «cправедливороссы» поддержали назначение Олега Брячака своим лидером
18.04.2021, 22:390 В Пскове состоится презентация книги «Бездомный мастер» 18.04.2021, 22:253 Интерактив: В центре города старый сад превращен в помойку 18.04.2021, 22:140 Победа в «Конкурсе политологов» стала стимулом к дальнейшему развитию для псковича 18.04.2021, 21:560 «При какой цене на топливо вы откажетесь от автомобиля?» - тема нового опроса в «Автомире»
18.04.2021, 21:332 Фотофакт: Заготовки для «Бессмертного полка» появились в продаже 18.04.2021, 21:050 Мужчина погиб на пожаре в Дедовичском районе 18.04.2021, 21:0011 «Единая Россия» будет добиваться бесплатного подключения жителей к газу 18.04.2021, 20:440 Великолучанин стал бронзовым призером Первенства России по ММА
18.04.2021, 20:2750 С 19 апреля Псковская областная инфекционная больница запускает платные услуги 18.04.2021, 20:050 Псковские пожарные спасли будущий приют «Шанс» от пала травы 18.04.2021, 19:380 19 апреля в Псковской области будет облачно 18.04.2021, 19:176 15% россиян поддерживают бессрочный масочный режим в общественных местах
18.04.2021, 18:491 Полиция приглашает на службу мужчин до 35 лет 18.04.2021, 18:240 Увеличение числа нотариусов в Пскове произошло по инициативе Нотариальной палаты 18.04.2021, 18:080 Фотофакт: Несколько километров поля выгорело под Островом 18.04.2021, 17:470 Подросток на велосипеде столкнулся с автомобилем в Стругах Красных
18.04.2021, 17:310 Летчики из Псковской области приняли участие в тренировке перед парадом 18.04.2021, 17:131 Интерактив: Светофор на Юбилейной ставит рекорды 18.04.2021, 16:465 Общественная палата Псковской области и «Партия Роста» будут сотрудничать на выборах 18.04.2021, 16:170 Псковская полиция ждет видеролики от молодых людей
18.04.2021, 16:0011 Экс-президент Эстонии высказался о запрете на въезд в ЕС для всех граждан РФ 18.04.2021, 15:410 В России создали систему «воздушного минирования» для уничтожения беспилотников 18.04.2021, 15:091 В Острове молодожены начали вешать замки на отреставрированные мосты 18.04.2021, 14:490 Жилой дом подожгли в Гдовском районе
18.04.2021, 14:230 Псковичи отмечают 779-ю годовщину Ледового побоища 18.04.2021, 14:080 В Новгороде обрушилась облицовка монумента Победы 18.04.2021, 13:5310 Стали известны подробности о плане организации госпереворота в Белоруссии 18.04.2021, 13:260 23 апреля в Пскове пройдут «Золотцевские чтения»
18.04.2021, 13:030 Псковича подозревают в краже «Ниссана» у ветеринара в Петербурге 18.04.2021, 12:3310 Депутаты заксобраний из Псковской области и еще трех регионов потребовали допустить врачей к Навальному 18.04.2021, 12:110 В Островском районе пожар подошел к «Линии Сталина». ФОТО 18.04.2021, 11:500 38 палов травы и 5 лесных пожаров произошло в Псковской области за сутки
18.04.2021, 11:258 Пять человек умерли за сутки в Псковской области от коронавируса 18.04.2021, 11:108 «Роскосмос» выбрал место посадки космонавтов после полета на Луну 18.04.2021, 10:440 Действия работодателей во время пандемии COVID-19 россияне одобряют в 3 раза чаще, чем критикуют 18.04.2021, 10:251 Представитель Псковской области стал победителем всероссийского «Конкурса политологов»
18.04.2021, 09:480 Псковичка лишилась почти 300 тысяч рублей после разговора с незнакомцем 18.04.2021, 09:410 В Международный день памятников псковичей зовут посетить Поклонную гору онлайн 18.04.2021, 09:205 «Другое состояние души»: Актриса Юлия Пересильд посетила Псков 18.04.2021, 09:007 18 апреля в России отмечается День победы в Ледовом побоище
17.04.2021, 23:370 69 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки 17.04.2021, 23:009 Лукашенко заявил о готовившемся на него и его детей покушении 17.04.2021, 22:520 В Псковской области проходят противопожарные рейды МЧС 17.04.2021, 22:289 Чехия объявила в розыск Петрова и Боширова
17.04.2021, 21:460 В единственном профессиональном футбольном клубе Псковской области сменился главный тренер 17.04.2021, 20:360 Полуобнаженная экоактивистка попыталась сорвать похороны принца Филиппа 17.04.2021, 20:260 Псковский фермер вышел в финал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» 17.04.2021, 20:020 Псковичи и петербуржцы проведут хоккейный турнир, приуроченный к Дню Победы
17.04.2021, 19:150 Украина в ответ на задержание консула высылает старшего российского дипломата 17.04.2021, 19:111 В Пскове подвели итоги конкурса «Ветеранский вернисаж». 17.04.2021, 18:560 Великолучане прервали проигрышную серию в первенстве России по футболу 17.04.2021, 17:4414 Врачи сообщили о критическом состоянии Навального
17.04.2021, 17:141 Встречу Путина и Байдена предложили провести в Австрии 17.04.2021, 16:530 Смертельное ДТП произошло на трассе Р-23 в Псковской области 17.04.2021, 16:410 Россия решила выслать задержанного украинского консула 17.04.2021, 16:203 Псковские краеведы призвали дать имя Александра Невского теплоходу на Талабские острова
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.