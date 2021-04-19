Общество

Россияне стали реже ожидать от своей работы повышения зарплаты

Россияне стали реже ждать от своей работы повышения зарплаты и изменения системы мотивации, но все чаще рассчитывают на снижение нагрузки и признание их усилий, показал опрос, проведенный сервисом SuperJob.

Большинство россиян (54%) в оставшихся трех кварталах 2021 года ожидает от своей работы повышения зарплаты. На стабильность рассчитывают 38% опрошенных, на карьерный рост - 29%. Для каждого четвертого работающего россиянина (25%) важны новые интересные задачи, столько же респондентов хотели бы работать с адекватными руководителями. Об улучшении условий труда мечтают 16% опрошенных, о пересмотре системы мотивации и признании своих заслуг - по 12%. Каждый десятый россиянин (10%) ожидает снижения рабочей нагрузки, а 4% рассчитывают на улучшение взаимоотношений в коллективе. В отсутствии каких-либо ожиданий от работы признались 5% респондентов.

Карьерного роста, грамотного руководства и улучшения отношений с коллегами и женщины, и мужчины хотят примерно одинаково. При этом женщины заметно чаще мужчин рассчитывают в 2021 году на повышение зарплаты, стабильность и улучшение условий труда. Тех, кто мечтает о повышении зарплаты, больше среди респондентов в возрасте от 35 до 44 лет (57%) и россиян с доходом от 30 до 50 тысяч рублей (59%). Молодежь до 24 лет намного чаще других грезит о карьерном росте (48%), а респонденты старше 45 лет - о стабильности (46%).

По сравнению с декабрем 2020 года, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, тех, кто ждет повышения зарплаты, стало меньше (59 и 54% соответственно), изменения системы мотивации также стали ждать реже (16% в декабре и 12% сейчас). А вот о снижении нагрузки и признании своих заслуг мечтает больше россиян, чем в конце 2020 года: в декабре уменьшить объем работ мечтал каждый двадцатый, сейчас - каждый десятый, признания заслуг в прошлом году не хватало 9%, сегодня - 12%.