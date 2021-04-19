Общество

Доля коечного коронавирусного фонда в Псковской области составляет 25%

Доля коечного коронавирусного фонда в учреждениях здравоохранения Псковской области составляет 25%. Об этом сообщил в своем видеообращении губернатор Михаил Ведерников.

«Ситуация по заболеваемости коронавирусом в Псковской области остается стабильной. Ежедневно в регионе заболевает порядка 60 – 70 человек. Скорее всего, число заболевших на этой неделе будет такое же, как на прошлой. Такую динамику наша система здравоохранения выдерживает без чрезмерной нагрузки. Доля коечного "ковидного" фонда в учреждениях здравоохранения составляет 25%», - сообщил глава региона.

Это, по его словам, хороший показатель, «и с ним мы можем уверенно встретить майские праздники». Тем не менее, отметил Михаил Ведерников, нужно быть готовыми к ухудшению ситуации из-за погодных условий, начала дачного сезона и майских праздников. Поэтому действие большей части противовирусных мер продлено до 30 апреля. 29 числа губернатор планирует провести заседание регионального оперштаба, чтоб обсудить возможные корректировки и формат проведения 9 мая.