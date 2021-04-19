Общество

Прокуратура защитила уволенного за прогул жителя Куньинского района

Прокуратура Куньинского района встала на защиту местного жителя, уволенного за прогул. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Житель района работал на индивидуального предпринимателя до февраля 2021 года. Затем его уволили за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей (прогул) по подпункту «а» пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ. «При увольнении за прогул работодатель обязан затребовать от работника письменное объяснение причин отсутствия на работе. Однако работодатель из Куньинского района не потребовал у бывшего работника объяснений, и акт об отказе его предоставить отсутствовал. В нарушение статьи 84.1 Трудового кодекса РФ в день увольнения работодатель не выдал мужчине трудовую книжку, не направил уведомление о необходимости явиться за ней и не ознакомил бывшего сотрудника с приказом об увольнении», - рассказали в надзорном ведомстве.

Прокуратура внесла в адрес предпринимателя представление с требованием устранить нарушения закона. В итоге работодатель аннулировал запись в трудовой книжке об увольнении по подпункту «а» пункта 6 части первой статьи 81 ТК РФ.