Общество

«Тайный друг» появился у ветеранов Пскова

Псковские ветераны стали участниками игры «Тайный друг». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной организации бывших малолетних узников.

Бывшие малолетние узники концлагерей изготавливают подарки для пока не знакомых им ветеранов и отправляют друг другу посылки.

«Недавно мы узнали адрес своего внимания - это региональная общественная организация "Школа третьего возраста" в Гатчине. Спасибо урокам арт-терапии, которые предложил проводить в нашем музее наш куратор Семен Никонов. Плоды своего усердия мы и отправили в Гатчину. А сегодня нас порадовали коллеги из Екатеринбурга. В полученной посылке - сувениры, изготовленные своими руками, очень теплые, искренние подарки. Вот такие у нас "тайные друзья" и не тайные - друзья из благотворительного фонда "КАФ" и проекта "Улучшение качества жизни бывших малолетних узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Псковской области"», - рассказала руководитель областной организации бывших малолетних узников Раиса Кузина.