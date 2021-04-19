Общество

Более 20 сосен высадили на субботнике в Великих Луках

Субботник прошел в рамках месячника по благоустройству во дворе дома №13 по улице Шевченко в Великих Луках, сообщает ВТРК.

Местные жители и активисты партии «Единая Россия» не только убрали территорию от мусора, накопившегося за зиму, но и высадили 21 одну молодую сосну в рамках всероссийской акции «Сад памяти».

Фото: телеграм-канал «Великолукские новости»

К акции присоединилась депутат областного Собрания Елена Даньшова, активисты клуба «Отечество - Псковская область», советники главы города.

К акции «Сад памяти» может присоединиться любой житель области. «"Сад памяти" — это место, где можно передать историю своей семьи детям и внукам, куда можно приходить чтить своих павших родственников. Это не просто акция, а закладывание новой традиции, которая призвана сохранить подвиг предков в веках», - отметили организаторы.