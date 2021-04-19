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Общество

Островичам предложили выбрать две территории для благоустройства

19.04.2021 12:33|ПсковКомментариев: 0

Островичам предлагают проголосовать в поддержку общественных территорий, которые будут благоустроены в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации района. 

Фото здесь и далее: группа администрации Островского района «ВКонтакте»

Члены рабочей группы по обеспечению проведения рейтингового голосования в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» отобрали три общественных территории для благоустройства:

  1. Территория пруда на улице Меркурьева
  2. Территория стадиона на улице Авиационной в микрорайоне «Остров-2»
  3. Территория городского детского парка

Жителям Острова надо определиться, какие две из предложенных трех общественных территорий, по их мнению, больше всего нуждаются в благоустройстве в 2022 году.

Голосование будет проходить с 26 апреля по 30 мая. Для этого есть два способа: онлайн-голосование на портале проекта «Формирование комфортной городской среды» или через Центр добровольчества города Острова. 

Теги: #остров #благоустройство #формирование комфортной городской среды
Источник: Псковская Лента Новостей
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