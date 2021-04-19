Общество

Островичам предложили выбрать две территории для благоустройства

Островичам предлагают проголосовать в поддержку общественных территорий, которые будут благоустроены в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации района.

Фото здесь и далее: группа администрации Островского района «ВКонтакте»

Члены рабочей группы по обеспечению проведения рейтингового голосования в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» отобрали три общественных территории для благоустройства:

Территория пруда на улице Меркурьева Территория стадиона на улице Авиационной в микрорайоне «Остров-2» Территория городского детского парка

Жителям Острова надо определиться, какие две из предложенных трех общественных территорий, по их мнению, больше всего нуждаются в благоустройстве в 2022 году.

Голосование будет проходить с 26 апреля по 30 мая. Для этого есть два способа: онлайн-голосование на портале проекта «Формирование комфортной городской среды» или через Центр добровольчества города Острова.