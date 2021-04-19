Общество

Рекламный экран и торговые павильоны могут исчезнуть с площади Ленина в Пскове

Рекламный экран и торговые павильоны могут исчезнуть с площади Ленина в Пскове. Об этом рассказал глава администрации города Александр Братчиков в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы убрать ларьки и экран», - рассказал Александр Братчиков. Данные объекты нестационарной торговли были внесены в схему до того, как в 2013 году вышел новый регламент по охране памятников, отметил он.

Собственникам предложат демонтировать объекты самостоятельно.

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Напомним, ремонт площади Ленина предполагает замену покрытий дорожек, установку новых скамеек, озеленение и подготовку коммуникаций под сухой фонтан (без чаши). Работы планируется завершить к Дню города в конце июля.