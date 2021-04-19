Общество

Псковские школьники сняли видеоролики о безопасном поведении

Четвероклассники из 49 школ Псковской области приняли участие в мероприятиях XVII региональной комплексной акции по пожарной и электробезопасности в 2020-2021 учебном году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском филиале «Россети Северо-Запад».

Мероприятия комплексной акции проводились с октября по март в три этапа. В связи с действующими ограничениями, конкурс впервые проходил дистанционно в онлайн-формате.

На первом этапе для всех школьников организовали тематические занятия, посвященные правилам пожарной и электробезопасности. Там, где это позволяла эпидобстановка, в подготовке к конкурсным испытаниям школьникам помогали сотрудники производственных отделений Псковского филиала «Россети Северо-Запад». Энергетики рассказывали школьникам о своей работе, об опасных факторах электричества, демонстрировали средства индивидуальной защиты, которые они применяют в электроустановках, объясняли, почему надо выходить из зоны опасного напряжения «гусиным шагом».

На втором этапе ребята демонстрировали полученные знания в ходе игровых тематических станций, которые в этом учебном году были организованы в формате онлайн-тестов. Одну из станций – «Безопасное электричество» - подготовили специалисты-энергетики, все задания здесь помогают сформировать навыки соблюдения правил поведения вблизи электросетевых объектов и обращения с бытовыми электроприборами в простых жизненных ситуациях. Четвероклассники, показавшие отличные знания электробезопасности, были отмечены специальными дипломами Псковского филиала «Россети Северо-Запад».

В финальном этапе школьники представили на суд жюри видеоролики социальной рекламы, нацеленные на пропаганду правил безопасного поведения. Конкурсанты могли выбрать любую тему, раскрывающую важность соблюдения правил пожарной и электробезопасности в школе, на улице или дома в случае возгорания, вблизи электросетевых объектов, при обращении с бытовыми электроприборами. Организаторы областного конкурса планируют активно использовать эти видеоработы в дальнейшей профилактической работе с детской аудиторией, поскольку участие школьников в съемках социальной рекламы позволяет рассказать о правилах безопасности в доступной для детского восприятия форме.

Все участники второго и третьего этапов конкурса получили полезные подарки от организаторов. Для дальнейшего изучения правил безопасного поведения вблизи электросетевых объектов школьникам вручили тематическую печатную продукцию от Псковского филиала «Россети Северо-Запад»: тетради, книжные закладки, расписания уроков и обучающие раскраски, а также плакаты по электробезопасности.

Напомним, региональное комплексное мероприятие по пожарной и электробезопасности для школьников Псковской области проводится с 2003 года при активной поддержке главного управления МЧС России по Псковской области, Центра противопожарной пропаганды и общественных связей, Псковского филиала «Россети Северо-Запад», Псковского областного отделения ВДПО и комитета по образованию Псковской области. Ежегодно в мероприятиях акции принимают участие порядка 5000 четвероклассников.