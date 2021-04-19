Общество

Около 200 территорий привели в порядок в Великих Луках

Весенняя генеральная уборка продолжается в Великих Луках. На сегодняшний день горожане привели в порядок 194 территории, вывезли 253 кубометра мусора. В субботниках, по данным УЖКХ, приняли участие более 7 тысяч великолучан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

В месячнике по благоустройству города участвуют сотрудники муниципальных учреждений и организаций, представители предприятий коммунальных служб, депутаты Великолукской городской Думы и другие неравнодушные жители города. Вооружившись лопатами, метлами и граблями, они выходят на улицы и во дворы на уборку территорий детских садов и школ.

Принять участие в месячнике по благоустройству может любой желающий: можно выйти на уборку своей придомовой территории (дату и время проведения субботника подскажут в управляющей компании), принять участие в благоустройстве общественных территорий, городских скверов, парков, других зон отдыха. Узнать график проведения субботников на общественных территориях можно в МУ «УЖКХ администрации города Великие Луки» по телефону 3-02-08.

Также великолучанам предлагают присоединиться к волонтерам краеведческого музея города Великие Луки и поучаствовать в субботниках на территории городской крепости, которые будут организованы 22 апреля в 15.00 и 29 апреля в 15.00.

«Не оставайтесь равнодушными! Давайте вместе сделаем наш город чистым!» - призывают горожан в администрации.

Кроме того, великолучан, которые заметили мусор, грязь, ямы на дорогах, просят сообщать об этом в ЕДДС города Великие Луки по телефону +7 (81153) 3-63-74, обратиться в официальные группы администрации города Великие Луки или к главе города Николаю Козловскому в соцсети «‎Инстаграм».