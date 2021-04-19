Общество

Увлеченных энергетикой псковских школьников приглашают на всероссийскую олимпиаду

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» приглашает учащихся 9 и 10 классов принять участие во Всероссийской олимпиаде школьников ПАО «Россети». Главная цель мероприятия – поиск увлеченных энергетикой молодых людей, которым в будущем предстоит развивать электросетевой комплекс и осваивать новые профессии, появляющиеся по мере внедрения цифровых технологий.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском филиале «Россети Северо-Запад», первый (отборочный) этап олимпиады проводится дистанционно, под наблюдением, в формате выполнения участниками заданий в рамках программ среднего образования по физике, математике и информатике. Даты проведения первого этапа олимпиады – 24 апреля (математика и информатика), 25 апреля (физика).

Второй (заключительный) этап проводится в дистанционном формате под наблюдением путем выполнения участниками комплексных заданий (кейсов), направленных на проверку творческих способностей и умения применять знания по предметам «математика», «физика», «информатика» в ходе решения прикладных задач в области электроэнергетики. Даты проведения второго этапа олимпиады – 22 и 23 мая.

Победители и призеры первого этапа соревнований ПАО «Россети» также получат право участия в финальном этапе другой олимпиады – «Надежда энергетики». Между тем, победители и призеры олимпиады получат возможность принять участие в энергетической проектной смене ПАО «Россети» в одном из всероссийских детских оздоровительных центров. Также им предоставляются дополнительные баллы в зачет индивидуальных достижений при поступлении в вузы, которые являются партнерами олимпиады.

Заявки на участие принимаются до 23 апреля на сайте https://rosseti.startexam.ru.

Подробная информация о Всероссийской олимпиаде «Россети» - условия и порядок участия, регламент, место проведения, необходимые для заполнения формы документов - опубликована на сайте «Россети Северо-Запад» в разделе «Олимпиада «Россети».

Дополнительную информацию и консультации можно получить по телефону (8112) 597-393, а также по адресу электронной почты: mng@pskovenergo.ru.