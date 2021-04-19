Общество

В России прорабатывается вопрос модернизации инфекционной службы

Минздрав прорабатывает вопрос модернизации инфекционной службы, в частности, улучшения качества и доступности медицинской помощи по данному профилю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра здравоохранения РФ Виктора Фисенко.

«Сейчас у нас прорабатывается вопрос о модернизации инфекционной службы, так как это колоссальная задача, которая обеспечит оказание качественной и доступной помощи по инфекционному профилю и, в том числе, решит важную государственную задачу. Это вопрос национальной безопасности, потому что все мы знаем, с какими вызовами мы столкнулись в прошлом году, и работа по этому направлению продолжается и сейчас», - сказал он на парламентских слушаниях в Госдуме на тему «Законодательное регулирование в сфере здравоохранения. Необходимость или реальность?».

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко на итоговой коллегии Минздрава сообщил, что обеспечение устойчивости системы здравоохранения России к инфекционным вызовам, а также разработка программы по модернизации системы оказания медпомощи пациентам с инфекционными болезнями являются приоритетными задачами министерства на текущий год.