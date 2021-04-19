Общество

Почти 2 млн рублей направят на строительство ангара в псковской Толбице

Быстровозводимый бескаркасный сборно-разборный ангар для хранения построят в деревне Толбица Псковского района в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020». Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Источник: zakupki.gov.ru

Ангар в фронтальной проекции будет представлять собой сооружение с вертикальными стенами и арочной кровлей. Внутренняя высота ангара составит не менее 4,2 м, наружная ширина - не менее 7,35 м, наружная длина - не менее 9,6 м. Площадь ангара - не менее 70,56 квадратных метров.

Начальная (максимальная) цена контракта - 1 млн 952 тыс. 866 рублей 67 копеек. Источник финансирования - бюджет Псковского района.

Аукцион в электронной форме состоится 29 апреля. Поставку ангара и его монтаж произведут в течение 60 дней с даты подписания контракта.

Напомним, в Толбице в рамках международного проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера 2» программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» ведутся работы по строительству причала.

Первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко ранее говорил о том, что планируется закупить плавучие причалы, которые будут выставляться в период навигации, а зимой убираться в ангар.