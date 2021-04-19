Общество

Наркопритоны будут искать в Псковской области в рамках операции «Быт»

Оперативно-профилактическая операция «Быт» проходит в Псковской области с 19 по 23 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Цель операции – выявление преступлений и правонарушений, предупреждение тяжких преступлений против личности, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений, а также выявление граждан, проживающих без регистрации и не имеющих определенного места жительства.

Участковые уполномоченные и представители других полицейских служб будут контролировать поведение лиц, состоящих на профилактических учетах в территориальных ОМВД России.

«Предстоит проверить условия и законность хранения огнестрельного оружия по месту жительства владельцев, в отношении которых имеются сведения о совершении ими правонарушений в быту, - рассказали в ведомстве. - Особого внимания к себе требуют несовершеннолетние правонарушители, неблагополучные семьи. В ходе операции будут отрабатываться жилища притонного характера, а также приниматься меры по выявлению наркопритонов».