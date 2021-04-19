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Общество

Региональные уполномоченные встретились с Александром Котовым накануне ежегодного доклада в парламенте

19.04.2021 16:44|ПсковКомментариев: 0

Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов 19 апреля обсудил с региональными уполномоченными итоги их годовой правозащитной деятельности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, по сложившейся традиции Дмитрий Шахов, Аркадий Мурылев и Наталия Соколова проводят такую встречу со спикером накануне выступления перед парламентом, наделившим их полномочиями.

Александр Котов поблагодарил омбудсменов за обстоятельные доклады. «Все три доклада поступили в установленный срок, у депутатов есть возможность ознакомиться с основными итогами и задать уточняющие вопросы уже на комитетах и на сессии. Год был непростым. Прошлая наша встреча проходила в период первых ограничений, тогда мы еще не знали, как будут развиваться события. Сейчас есть возможность обобщить особенности периода», - обратился к уполномоченным спикер.

Дмитрий Шахов назвал год экстраординарным. «Мы зафиксировали вынужденное ограничение прав граждан по многим направлениям – проблемы были и с проведением митингов, и с оказанием медицинской помощи. Были примеры, когда гражданам отказывали в праве тестирования на "ковид", а после обращения в мой адрес исследование проводилось, и тест был положительным, что меняло подход к лечению», - рассказал уполномоченный по правам человека в Псковской области.

Количество обращений, по словам Дмитрия Шахова, сократилось на 9%, но суть их стала сложнее. Были случаи восстановления прав в части обжалования решений органов власти. После одного из вмешательств уполномоченного дело даже дошло до суда и решения в пользу заявителя. Зафиксированы случаи невозбуждения дел и даже двухлетней волокиты, но шансы привлечь виновных к ответственности, по словам омбудсмена, сохраняются и работа ведется. В местах заключений граждане жаловались на оказание врачебной помощи. «К сожалению, подтверждаются случаи не совсем правильного оказания медпомощи, но реакция со стороны УФСИН идет моментальная, вопросов к ним нет. Управление также в оперативном режиме информирует меня о количестве заболевших коронавирусом и ходе вакцинации – по коллективному заявлению граждан в пенитенциарных учреждениях организована прививочная кампания», - рассказал Дмитрий Шахов.

Жалобы на введение масочного режима к уполномоченному тоже поступали, но меры эти, по словам Дмитрия Шахова, с учетом мирового опыта обоснованы и учитывают права других людей.

«Пользуясь случаем, прошу, чтобы с вашей стороны была взвешенная поддержка введенных мер – они у нас не самые жесткие и, на мой взгляд, объективные, - обратился к уполномоченным Александр Котов. – Несмотря на то, что ситуация стабилизировалась, заболевших не так уж мало, а количество смертей по отношению к численности населения достаточно серьёзное. Недооценивать опасность нельзя. В случае, когда поступают подобные обращения, прошу вас, чтобы ваша поддержка действующих мер звучала убедительно».

Все трое уполномоченных согласились со спикером. Дмитрий Шахов и Аркадий Мурылев сообщили, что уже прошли первый этап вакцинации, а Наталия Соколова рассказала, что после перенесенного "ковида" имеет высокий титр антител, что является медотводом от прививки.

Наталия Соколова отметила, что минувший год для уполномоченного по правам ребенка был годом ограничений возможностей общения, но на общем фоне количество обращений, поступивших через соцсети и звонки, увеличилось.

Лидирующие позиции заняли жалобы на организацию дистанционного образовательного процесса и отсутствие технических возможностей для удаленной учебы. Вызывают тревогу конфликты в образовательной среде – в то время как школа готовит к аттестации в формате тестов, живое общение, наставничество, взаимодействие учителя и ученика уходит на второй план, уступив место назидательности и репетиторству.

Самыми болезненными были обращения, связанные с семейными отношениями – конфликтами, разводами, судебными решениями об определении места жительства и порядка общения с ребенком. Уполномоченный по правам ребёнка рассказала, что в минувшем году прошла два курса обучения медиации, которые нацелены на примирение конфликтующих сторон. Полученные знания по мере возможностей будет использоваться в работе.

«Рада, что в прошлом году активизировались мои общественные помощники – они и прежде были активны, но в период пандемии их участие стало для меня хорошим подспорьем. Не всегда есть возможность выехать на место – они в районах находятся на короткой дистанции», - рассказала Наталия Соколова.

«Ограничения коснулись всех, и когда мы встречались год назад, был самый пик, - продолжил тему ковида вслед за коллегами уполномоченный по защите прав предпринимателей Аркадий Мурылев. – Я хотел бы поблагодарить областное Собрание за оперативное внесений изменений в законодательство, регулирующее деятельность субъектов малого и среднего бизнеса. Очень продуктивно поработали с органами исполнительной власти. Части пострадавших субъектов удалось помочь, снизив ставки упрощенной системы налогообложения, установив льготы по налогу на имущество – работа была проведена оперативно».

Обращений, связанных с "ковидными" ограничениями было много, но они, по словам бизнес-омбудсмена, не заместили обычную работу – проходили опросы, встречи, которые помогали контролировать динамику по ключевым проблемам региона. К этой работе можно отнести и деятельность рабочей группы, созданной при областном Собрании депутатов, где на протяжении года обсуждались перспективы перехода с ЕНВД на упрощенную и патентную систему налогообложения.

«Если по индивидуальным предпринимателям патент практически возместил налоговую нагрузку при переходе с ЕНВД, то для организаций, у которых оказался один вариант – "упрощенка", налоговая нагрузка возросла в разы. И это, конечно, сказалось на количестве субъектов малого и среднего бизнеса на территории региона», - добавил Аркадий Мурылев. По словам бизнес-омбудсмена, впервые наблюдается настолько резкое падение: если раньше количество предпринимателей могло упасть в пределах нескольких сотен, то в этом году – сразу на три тысячи, с 28 до 25, количество субъектов МСП сократилось на 2 тысячи.

«Прошу областное Собрание обратить внимание на предложения в моем докладе. Они касаются не только налоговой нагрузки, но и других мер поддержки. Может быть, на их основе будут разработаны изменения законодательства», - отметил уполномоченный.

Александр Котов поблагодарил омбудсменов за неравнодушный подход к работе. «Вы не сдаете свои позиций, несмотря на то, что пришлось работать в новых условиях. Областному Собранию тоже пришлось изменить формат работы и приспособиться. Очень хочется скорее вернуться в нормальный режим, но пока, к сожалению, не получается. Благодарю вас за работу и в очередной раз хочу сказать, что депутаты готовы вам помогать и содействовать работе, потому что считаем, что институт уполномоченных – значимый инструмент, который помогает при принятии решений установить взаимодействие с разными социальными группами. Ваша работа очень важна», - отметил председатель областного Собрания.

Напомним, в соответствии с областным законодательством, регулирующим деятельность уполномоченных, в срок до 1 апреля омбудсмены сдают в Собрание депутатов доклады о своей деятельности, затем представляют их на комитетах и сессии.

Теги: #псковское областное собрание #омбудсмен
Источник: Псковская Лента Новостей
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