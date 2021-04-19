Общество

Более 15 тысяч фиалок высадят в Пскове ко Дню Победы

15 240 цветов виолы высадят в преддверии Дня Победы в Пскове. Однолетние цветы появятся на клумбах и в вазонах в парке культуры и отдыха им. А. С. Пушкина, у памятного знака «Шталаг-372», в Ботаническом саду, в сквере у Дома Советов и у воинского захоронения в Песках. Высадку цветочной рассады планируется закончить к 6 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Всего будет оформлено 240 вазонов, из которых 147 установят в кованые конструкции. Общая площадь посадки составит 193 м².



Второй этап цветочного оформления Пскова пройдет с конца мая до середины июня. На объектах зеленого хозяйства города высадят бегонию, бархатцы, колеусы, крестовник приморский, петунию, агератум и лобулярию. Также цветочное панно из бегоний и крестовника появится в Детском парке к 20 июля - к празднованию Дня освобождения Пскова.



Всего в Пскове планируется высадить более 130 тысяч цветов. На эти цели выделено почти 7,4 млн рублей.



Отметим, на площади Ленина высадка цветов не планируется в связи с проходящей там реконструкцией.