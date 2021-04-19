Общество

Псковская область присоединится к всероссийскому субботнику

Псковская область 24 апреля присоединится к всероссийскому субботнику, который посвящен теме городской среды и экологичного поведения. Мероприятие проводится при поддержке Минстроя России и позволит сознательным горожанам благоустроить общественные территории населенных пунктов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в субботнике смогут принять участие все желающие при соблюдении противовирусных ограничений. Предусмотрены не только оффлайн-активности, но и онлайн.

В частности, планируется проведение традиционной уборки дворов и общественных пространств, а еще высадка цветов и деревьев, приведение в порядок скульптур и малых архитектурных форм, уборка в подъездах. Удаленно можно будет посетить онлайн-лекции и воркшопы по вопросам благоустройства и экологического воспитания, а также принять участие в благотворительных акциях и конкурсах.

Всероссийский субботник в Псковской области также будет синхронизирован с проектом «Чистые игры». Экологическое соревнование по уборке и сортировке мусора пройдет с 11.00 до 15.00 на улице Отрадной в Пскове. Регистрация на мероприятие доступна на официальном сайте проекта.

Субботники пройдут и на территориях, включенных в перечень рейтингового голосования за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Участие в них, в том числе, примут волонтеры проекта - в Псковской области порядка 200 человек.

Само голосование пройдет в период с 26 апреля по 30 мая. Чтобы максимальное число горожан могло принять участие в жизни своего города, в том году была разработана и запущена общероссийская платформа для голосования за объекты благоустройства — za.gorodsreda.ru. Здесь будет собран перечень всех территорий и дизайн-проектов к реализации в конкретном городе или регионе.

Напомним, ранее состоялся общерегиональный субботник. На уборку общественных пространств вышли около 23 тысяч человек.