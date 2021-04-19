Общество

В Псковской области стартовали региональные этапы трех конкурсов профмастерства

Торжественная церемония открытия региональных этапов всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Учитель года - 2021», «Воспитатель года» и «Мастер года - 2021» состоялась в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Участников от имени губернатора Псковской области поприветствовал председатель комитета по образованию Александр Седунов. Он напомнил, что уже на протяжении нескольких десятилетий для региональных специалистов это очень важное и ответственное мероприятие, в котором за всю историю областных конкурсов попробовали свои силы сотни преподавателей, воспитателей и мастеров.

«За время конкурсных испытаний мы увидим много интересных уроков и сможем узнать, какие новые навыки освоили наши коллеги в районах. Уверен, что эти находки будут востребованы всеми, в том числе различными методическими объединениями», — отметил председатель профильного комитета и пожелал всем участникам конкурсов успехов.

Отметим, в этом году в областных этапах всероссийских конкурсов профессионального мастерства принимают участие 14 учителей, 20 работников дошкольных образовательных учреждений и 8 преподавателей профессиональных образовательных организаций. Все — победители муниципальных этапов конкурсов. Лучшие педагоги и мастера представят Псковскую область на всероссийских конкурсах.

Отметим, конкурсы «Учитель года», «Воспитатель года» и «Мастер года» проводятся в России ежегодно с целью обмена педагогическим опытом между учителями школ, воспитателями детских дошкольных учреждений и преподавателями профессиональных образовательных организаций. Мероприятия также предоставляют педагогам и мастерам возможность для самореализации, профессионального роста и общественного признания.