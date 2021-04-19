Общество

Общественный совет сформировали при нацпарке «Себежский»

Первое установочное заседание Общественного совета при национальном парке «Себежский» состоялось 17 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в нацпарке, участниками мероприятия стали представители администрации национального парка, а также общественных объединений, учреждений и организаций, индивидуальные предприниматели Псковской области и Себежского района. Они познакомились с планами и направлениями работы национального парка на 2021-2023 годы.

Общественный совет при национальном парке создан для обсуждения общественно-значимых вопросов, связанных с его деятельностью, интересов людей, проживающих в границах особо охраняемой природной территории, а также моментов, которые по разным причинам остаются без внимания. «Национальный парк – это природоохранная организация, большой ресурс для развития территории. НП "Себежский" не несет ответственности за социально-экономическое развитие региона, но мы можем быть "точкой" роста, которая позволит создать дополнительные для жителей возможности – развиваться и заработать», – сказала директор национального парка «Себежский» Надежда Подоплекина.

На заседании обсудили положение об общественном совете при нацпарке, утвердили его состав, состоялись выборы председателя, заместителя председателя, а также секретаря Общественного совета. Председателем общественного совета избрали депутата Псковского областного Собрания Дарью Козьякову.

На заседании совета обсуждались направления развития эколого-просветительской деятельности и туристско-рекреационной деятельности нацпарка на 2021-2023 годы, рассмотрели проект перечня платных услуг и цен на пользование объектами его туристической инфраструктуры.

«Мы благодарим всех участников первого заседания общественного совета. Это очень важный шаг в сторону общего взаимопонимания НП "Себежкий" и местных жителей для дальнейшего взаимодействия! Приглашаем вас принять участие в следующем заседании общественного совет летом этого года!» - добавили в нацпарке.

Контактный телефон: +7 81140 21238.