Ассоциация лесопромышленников Псковской области выразила соболезнования в связи со смертью Юрия Колесникова

Ассоциация лесопромышленников Псковской области выразила соболезнования в связи со смертью заместителя председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Юрия Колесникова.

Псковская Лента Новостей публикует текст письма полностью:

«Ассоциация лесопромышленников Псковской области выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Колесникова Юрия Евгеньевича. Мы благодарны ему как специалисту, истинному энтузиасту лесной отрасли. На своем посту Юрий Евгеньевич был настоящей поддержкой и опорой всему лесному хозяйству Псковской области. От всех псковских лесников приносим наши искренние соболезнования».