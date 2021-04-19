Общество

Плановый смотр спецтехники состоялся в компании «Экопром». ВИДЕО

Ежемесячный плановый смотр спецтехники состоялся в ООО «Экопром» - региональном операторе по обращению с ТКО. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, были осмотрены все модификации спецмашин, которые обеспечивают вывоз мусора.

Оценил подготовку директор регионального оператора по обращению с ТКО Александр Киселев. Каждый водитель отчитался о техническом состоянии транспортного средства, оснащении всем необходимым для его эксплуатации, а также о наличии аптечки и огнетушителей.

По итогам мероприятия составили акт осмотра и технического состояния на каждое транспортное средства.