Общество

Пскович отправится в экспедицию для мониторинга территорий распространения борщевика

Пскович Николай Петров отправляется в экспедицию по России для мониторинга территорий распространения борщевика. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Николай Петров занимается проблемой распространения борщевика Сосновского на протяжении двух лет, с прошлого года сотрудничает с сообществом «Антиборщевик». Пскович разработал интерактивную карту, чтобы отслеживать динамику распространения в режиме онлайн – карты уже готовы для Псковской, Новгородской и Ленинградской областей.

В планах разработка карты для европейской части России. До 31 мая пскович посетит около 12 регионов, среди которых Тульская, Тверская, Вологодская, Ярославская, Новгородская области и Москва. «Задача – сверить спутниковую карту с реальной ситуацией по распространению борщевика, чтобы донастроить алгоритмы распознавания. В поездке он встретится с эко-активистами в регионах», - говорится в сообщении.

Партнерами экспедиции стали псковское отделение Российского географического общества, центр добровольчества «Команда 2018», Ассоциация волонтерских центров, сообщество «Антиборщевик».

Карта находится здесь.