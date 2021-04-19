Общество

Останки красноармейца из Белоруссии нашли в Себежском районе

Останки красноармейца из Белоруссии Ивана Байдака нашли поисковые отряды «Высота 102» и «Забытый батальон» в Себежском районе. Об этом сообщил командир поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

16 апреля поисковые отряды «Высота 102» и «Забытый батальон» проводили совместную поисковую разведку недалеко от Себежа на местах, где 9-10 июля 1941 года красноармейцы сдерживали натиск гитлеровской армии, развивающей наступление в сторону железнодорожного узла Идрица. В ходе разведки поисковики подняли пять бойцов, двоих - со смертными медальонами. Одним из бойцов оказался Иван Байдак, уроженец деревни Строчицы Минской области.

«Благодаря оперативной помощи наших белорусских добровольных помощников, удалось в течение суток установить родственников павшего защитника Отечества, - рассказал Владимир Бумаков. - В настоящее время жива родная сестра Ивана Васильевича - Анна Васильевна. Ей 86 лет и с ней уже установлена связь. Наши белорусские коллеги выехали в родную деревню Ивана Байдака, встретились с Анной Васильевной, которой сообщили, что найден ее родной брат, поиски которого его семья вела в течение всех послевоенных лет».

«Примечательно, что Анна Васильевна проживает в том же самом доме, в котором проживал и Иван Васильевич Байдак до своего ухода в армию перед самой войной, - продолжил он. - Сама судьба хранила этот дом в огненные годы Великой Отечественной войны и до нынешнего времени. В комнате до сих пор на стене висит портрет Ивана Васильевича и его родителей. Анна Васильевна уже выразила желание возвратить останки своего брата на его родину и похоронить его рядом с могилами их родителей. Так что скоро будет готовить процедуру передачи героического бойца в братскую республику, с которой нас объединяет великое множество таких историй.

Второй боец – Степан Васильев 1912 года рождения. «Он учтен в ОБД как пропавший без вести в 1941 году. Начинаем поиск родственников», - добавил Владимир Бумаков.