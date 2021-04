Общество

Диетолог развенчала миф о пользе овсянки

Овсяная каша содержит большое количество растительных волокон, поэтому может быть вредна для людей, страдающих от некоторых желудочно-кишечных заболеваний, например, от синдрома раздраженного кишечника. Об этом рассказала американский диетолог Роксана Эсани в беседе с изданием Eat This, Not That, пишут «Известия».

Фото: pixabay.com

По словам специалиста, для таких людей больше подойдет каша из белого риса, манной или кукурузной крупы. Диетолог добавила, что овсянка не всегда полезна даже для тех, у кого нет никаких проблем со здоровьем.

Например, если готовить кашу с цельным молоком, то блюдо будет содержать насыщенные жиры, а если добавить сахар или мед, то повысится калорийность и содержание углеводов, отметила Эсани. По ее мнению, и того, и другого лучше избегать.

Также эксперт рекомендовала отказаться от овсяных каш быстрого приготовления, в которых, как правило, содержатся дополнительный сахар и всевозможные добавки.

Диетолог посоветовала готовить кашу с обезжиренным или растительным молоком, использовать простую овсяную крупу и выбирать полезные добавки — свежие фрукты, орехи, ореховое масло и специи, например, корицу или кардамон.