Общество

Благотворительный груз передали в псковскую школу №9

Первое пожертвование в рамках нового партнерского сотрудничества получило региональное отделение Российского Красного Креста от благотворительного фонда «Детский мир». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе РКК.

Благотворительный фонд передал для детей из малообеспеченных семей - целевой аудитории псковского отделения РКК - 1274 единицы различных канцтоваров, а также игрушки, книги, одежду и другие необходимые вещи.

Первую партию благотворительного груза (419 единиц товара на сумму 101,9 тысячи рублей) доставили в среднюю общеобразовательную школу №9 города Пскова для детей, нуждающихся в помощи и поддержке.

Первыми получателями будут образовательные организации, сотрудничающие на постоянной основе с региональным отделением РКК.