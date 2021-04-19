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Юрий Колесников был известен умением не сдаваться — комитет по природресурсам

Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области в своем Instagram-аккаунте опубликовал соболезнования в связи со смертью заместителя председателя комитета Юрия Колесникова.

«Юрий Евгеньевич Колесников был известен среди коллег своей принципиальной и бескомпромиссной позицией по развитию лесного хозяйства, высоким профессионализмом и умением не сдаваться. До сих пор не верится, что его больше нет с нами, потому что покой и Юрий Евгеньевич – несовместимы. Царствие ему небесное и вечная память настоящему лесоводу», - говорится в сообщении.

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Юрий Колесников родился 18 октября 1957 года в городе Могилеве Белорусской ССР. В 1974 году поступил в Ленинградскую лесотехническую академию на лесохозяйственный факультет. После окончания академии три года работал инженером и младшим научным сотрудником Псковской лесной опытной станции, затем поступил в аспирантуру Лесотехнической академии, в 1985 году защитил кандидатскую диссертацию по лесовыращиванию на осушенных торфяниках.

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С 1985 года Юрий Колесников работал старшим инженером Лисинского учебно-опытного лесхоза, с 1988 - главным лесничим, с 1990 - директором. В середине 2000-х он возглавлял Лисинское сельское поселение, затем, с 2008 года, руководил Учебно-опытным лесничеством Ленинградской области. В 2018 году перешел на работу в комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области.