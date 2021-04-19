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Общество

Началась подача заявок на участие в шествии «Бессмертного полка онлайн»

20.04.2021 12:27|ПсковКомментариев: 0

Началась подача заявок на участие в шествии «Бессмертного полка онлайн». В 2021 году виртуальный народный онлайн-парад состоится 9 мая в 15.00 по местному времени во всех регионах России и примерно еще в 100 странах, пишет «Российская газета».

Решение повторить акцию «Бессмертный полк онлайн» было принято по итогам прошлого года: в 2020 году трансляция шла 20 дней, ее посмотрели около 25 млн человек во всем мире, было подано около 3 млн заявок из разных стран.

Подать заявку на участие можно с 20 апреля по 7 мая в личном кабинете на официальном сайте «Бессмертного полка онлайн». Можно повторить заявку прошлого года. Заявка считается принятой, когда модераторы покажут портрет героя, укажут дату и время, когда портрет близкого человека появится в эфире. По желанию можно получить запись фрагмента онлайн-шествия с фотографией родственника - участника Великой Отечественной войны.

В 2020 году общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые полностью прошла в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Трансляция шествия «Бессмертный полк онлайн» проводилась на сайте polkrf.ru, а также в социальных сетях.

Теги: #9 мая #Бессмертный полк #Великая Отечественная война
Источник: Псковская Лента Новостей
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