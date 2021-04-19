Общество

К дачному сезону «Деревня Соловьи» выпустила колбасу-новинку

К старту дачного сезона в магазины фирменной сети «Деревня Соловьи» поступила аппетитная новинка - жареная колбаса «Украинская».

Колбаса «Украинская» - это продукт, изготовленный по традиционному рецепту из свинины с добавлением пряностей. При этом колбаса не содержит консервантов, усилителей вкуса и стабилизаторов - все натуральное.

Рекомендуется разогреть ее в микроволновке или на сковороде – получается очень вкусно и калорийно. Прекрасно подходит для завтрака - бутербродом с такой колбаской вы точно будете сыты до обеда.

Стоимость новинки во всех фирменных магазинах «Деревня Соловьи» - 321 руб/кг.