С вопросом поставки газовых баллонов обратились островичи к рабочей группе главы района

С вопросом поставки газовых баллонов обратились к главе Островского района Дмитрию Быстрову жители поселка Крюки, деревень Гораи и Дарьино во время его рабочей поездки по Горайской волости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации района.
«Как дальше быть? Баллонный газ нам возить больше не будут. Это при своих-то природных ресурсах!» - отметили местные жители.
«Мы уже работаем по урегулированию этой проблемы. Я довел информацию до сенатора Андрея Анатольевича Турчака, и он в ближайшее время обсудит такие, на наш взгляд, неприемлемые действия монополистов с руководством Газпрома. Очень надеюсь, что те, кто принял такие, мягко говоря, недальновидные решения, будут поставлены на место, и снабжение газа снова наладится, - добавил помощник секретаря Генерального совета «Единой России», вице-спикера Совета Федерации Армен Мнацаканян, который в составе рабочей группы встречается с населением сельских поселений Островского района.
«Со своей стороны и я довел эту информацию до уровня Псковского областного Собрания депутатов и губернатора. Проблема должна найти решение», - сказал депутат регионального парламента Андрей Михайлов.
В списке других проблем, которые волнуют жителей Крюков: состояние дороги на Синьское кладбище, перспективы по газгольдерам и работе общественных бань на территории поселка, дачная амнистия, ремонт канализационных сетей и выгребных ям, отсутствие почтальона в отделении Почты России, а также просьба обеспечить безопасность пешеходного перехода на федеральной трассе.
«Из позитива – прекрасная работа и ответственное отношение к своим обязанностям медицинского работника. Люди довольны и просят отметить человека», - отметили в администрации.
В то же время в Гораях тема работы ФАПа «ушла в негатив». Жителей не удовлетворяет как состояние здания, так и время приема. «Переговорю с Ириной Михайловной Богачевой (главврачом Островской межрайонной больницы - ред.), что можно сделать по времени приема. Узнаю по срокам строительства у вас нового ФАПа и обязательно доведу на будущей встрече», - отреагировал глава района.
Заготовка дров – не менее насущная проблема. Делянки дают в районе Влазово. Мало того, что это не ближний край, так туда и не добраться без высоко проходимой техники. «Живем в лесу и без дров», - пожаловались местные жители.
Другой острый вопрос – транспортная доступность. «Время отправления автобуса из Острова надо поменять, да и самих рейсов бы побольше», - попросили люди.
Особая просьба – снизить скоростной режим движения автотранспорта по федеральной трассе с 80 км/ч до 60 км/ч. «Дорогу ни днем ни ночью не перейти, фуры как «летучие голландцы» прут, обгоняют друг друга, не тормозят, когда люди дорогу переходят, за детей страшно», - заметили жители деревни Гораи.
В деревне Дарьино жители тоже похвалили медработника, но обратили внимание на состояние медпункта.
Отсутствие нормальной мобильной связи, доступа к интернету, трудности с оплатой электроэнергии, некорректные платежки за вывоз ТКО – проблемные вопросы, характерные не только для Дарьино, но и для многих населенных пунктов на территории Островского района.
Разъясняя изменения в пенсионном законодательстве, начальник УПФР в Островском районе Псковской области Татьяна Степанова рассказала жителям Крюков, Горай и Дарьино о «кодовом слове», которое необходимо сообщать, чтобы получить информацию по пенсии конкретному гражданину.
Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Островскому району Игорь Некрасов представил жителям Крюков, Горай и Дарьино нового участкового уполномоченного полиции младшего лейтенанта Наталью Богданову, которая будет обслуживать две волости: Бережанскую и Горайскую.
В районном отделе полиции участковый находится в кабине №14, связаться с ним можно по телефону 36-308.
Представитель правопорядка также проинформировал граждан об основных способах краж и мошенничеств, совершаемых дистанционным образом и предостерег от необдуманных действий.