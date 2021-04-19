Общество

С вопросом поставки газовых баллонов обратились островичи к рабочей группе главы района

С вопросом поставки газовых баллонов обратились к главе Островского района Дмитрию Быстрову жители поселка Крюки, деревень Гораи и Дарьино во время его рабочей поездки по Горайской волости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации района.

«Как дальше быть? Баллонный газ нам возить больше не будут. Это при своих-то природных ресурсах!» - отметили местные жители.

«Я в курсе сложившейся ситуации. Дело вот в чем, чтобы прекратить бесконтрольный рост стоимости баллонного газа, по инициативе Федеральной антимонопольной службы на правительственном уровне было принято решение о законодательном регулировании повышения цены на баллонный газ, по аналогии с действующими тарифами на другие энергоресурсы. Однако компании, занимающиеся доставкой газа, чтобы не упускать свою прибыль, приняли решение об отказе осуществлять эти услуги. Считаю, что это прямой саботаж и наплевательское отношение к людям, тем более проживающим в сельской местности», - выразил свою позицию Дмитрий Быстров.

«Мы уже работаем по урегулированию этой проблемы. Я довел информацию до сенатора Андрея Анатольевича Турчака, и он в ближайшее время обсудит такие, на наш взгляд, неприемлемые действия монополистов с руководством Газпрома. Очень надеюсь, что те, кто принял такие, мягко говоря, недальновидные решения, будут поставлены на место, и снабжение газа снова наладится, - добавил помощник секретаря Генерального совета «Единой России», вице-спикера Совета Федерации Армен Мнацаканян, который в составе рабочей группы встречается с населением сельских поселений Островского района.

«Со своей стороны и я довел эту информацию до уровня Псковского областного Собрания депутатов и губернатора. Проблема должна найти решение», - сказал депутат регионального парламента Андрей Михайлов.

В списке других проблем, которые волнуют жителей Крюков: состояние дороги на Синьское кладбище, перспективы по газгольдерам и работе общественных бань на территории поселка, дачная амнистия, ремонт канализационных сетей и выгребных ям, отсутствие почтальона в отделении Почты России, а также просьба обеспечить безопасность пешеходного перехода на федеральной трассе.

«Из позитива – прекрасная работа и ответственное отношение к своим обязанностям медицинского работника. Люди довольны и просят отметить человека», - отметили в администрации.

В то же время в Гораях тема работы ФАПа «ушла в негатив». Жителей не удовлетворяет как состояние здания, так и время приема. «Переговорю с Ириной Михайловной Богачевой (главврачом Островской межрайонной больницы - ред.), что можно сделать по времени приема. Узнаю по срокам строительства у вас нового ФАПа и обязательно доведу на будущей встрече», - отреагировал глава района.

Заготовка дров – не менее насущная проблема. Делянки дают в районе Влазово. Мало того, что это не ближний край, так туда и не добраться без высоко проходимой техники. «Живем в лесу и без дров», - пожаловались местные жители.

Другой острый вопрос – транспортная доступность. «Время отправления автобуса из Острова надо поменять, да и самих рейсов бы побольше», - попросили люди.

Особая просьба – снизить скоростной режим движения автотранспорта по федеральной трассе с 80 км/ч до 60 км/ч. «Дорогу ни днем ни ночью не перейти, фуры как «летучие голландцы» прут, обгоняют друг друга, не тормозят, когда люди дорогу переходят, за детей страшно», - заметили жители деревни Гораи.

«Все, что от вас слышу, взял в работу, дорогие мои. По безопасности движения будем настаивать на установке камер и в Крюках, и в Гораях, по знакам тоже будем решать», - отвечая на вопросы граждан, сказал Армен Мнацаканян.

В деревне Дарьино жители тоже похвалили медработника, но обратили внимание на состояние медпункта.

Отсутствие нормальной мобильной связи, доступа к интернету, трудности с оплатой электроэнергии, некорректные платежки за вывоз ТКО – проблемные вопросы, характерные не только для Дарьино, но и для многих населенных пунктов на территории Островского района.

«В связке с Арменом Липаритовичем, каждый на своем уровне, будем помогать Дмитрию Михайловичу и главе сельского поселения решать сложные моменты. С руководителем Почты России по Псковской области мы уже пообщались, поставили все проблемы на вид, ждем решений. Встреча с Денисом Матвеевым, который занимается в области цифровизацией, уже в рабочем графике. По газу, медицине, вывозу ТКО тоже спросим руководителей этих направлений, какие есть подвижки и планы. Все, конечно, разом не измениться, но шаг за шагом, я уверен, будет решаться», - заверил людей Андрей Михайлов.

Разъясняя изменения в пенсионном законодательстве, начальник УПФР в Островском районе Псковской области Татьяна Степанова рассказала жителям Крюков, Горай и Дарьино о «кодовом слове», которое необходимо сообщать, чтобы получить информацию по пенсии конкретному гражданину.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Островскому району Игорь Некрасов представил жителям Крюков, Горай и Дарьино нового участкового уполномоченного полиции младшего лейтенанта Наталью Богданову, которая будет обслуживать две волости: Бережанскую и Горайскую.

В районном отделе полиции участковый находится в кабине №14, связаться с ним можно по телефону 36-308.

Представитель правопорядка также проинформировал граждан об основных способах краж и мошенничеств, совершаемых дистанционным образом и предостерег от необдуманных действий.