Общество

Около 5 тысяч деревьев высадят в Псковской области в рамках акции «Сад памяти»

Около 5 тысяч деревьев планируют высадить в Псковской области в рамках международной акции «Сад памяти». Мероприятие приурочено к 80-летию с начала Великой Отечественной войны и имеет особое значение для сохранения исторической памяти о великом подвиге советского народа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Фото здесь и далее: администрация Дедовичского района

В акции участвуют практически все муниципалитеты. В регионе уже высадили около 500 деревьев. Лидирует в реализации мероприятий в рамках акции «Сад памяти» Дедовичский район.

Планируется, что всего в регионе высадят около 5 тысяч деревьев хвойных и лиственных пород. Общая площадь высадки составит почти 5 га, из которых лесной массив составляет только 1 га. Большинство территорий — это парковые зоны, аллеи и иные общественные пространства.

Цель акции — высадить 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны.

Поддержать акцию, посвященную памяти павших в годы войны, может и каждый житель региона. Для этого нужно высадить дерево у себя на участке и, выложив фото, внести данные на единую карту акции. Можно также нарисовать сад памяти и выложить публикацию с семейной историей в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома.

Акция проходит при поддержке федерального агентства лесного хозяйства и министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Организаторами акции выступают всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы.