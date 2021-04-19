Общество

В Псковской области продолжается акция «Призывник»

В Псковской области продолжается Общероссийская антинаркотическая акция «Призывник». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, первый этап акции стартовал 1 апреля и продлится по 15 июля.

Сотрудниками полиции во взаимодействии с коллегами из министерства обороны предусмотрено проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ среди молодежи призывного возраста.



В рамках акции запланированы мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотиков, направленные на информирование населения о медицинских и социальных последствиях наркомании, юридической ответственности за совершение правонарушений и преступлений по линии незаконного оборота наркотиков.



Будет осуществляться также целенаправленная работа по духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию представителей молодого поколения, пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде. Пройдут антинаркотические лекции и беседы, тематические занятия, спартакиады и фестивали.