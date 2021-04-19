Общество

Новый бюст Ленина установили в Дедовичах

Новый бюст Владимира Ленина установили в Дедовичах на площади Советов в преддверии 151-й годовщины со дня рождения вождя мирового пролетариата. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в группе «‎Дедовичи КПРФ»‎ в социальной сети «‎ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «‎Дедовичи КПРФ»‎ в социальной сети «‎ВКонтакте»

Дедовичское отделение КПРФ благодарит за помощь в установке бюста и ремонте постамента команду депутата Собрания депутатов городского поселения «‎Дедовичи» от КПРФ Николая Анохина. Благодарность также выражают Псковскому обкому КПРФ. «‎За финансовую поддержку и доставку бюста, предоставленного Пустошкинским райкомом КПРФ, спасибо лично первому секретарю Пустошкинского отделения КПРФ Тамаре Гультяевой и всем, кто принял участие в этом благородном деле», - добавили в партии.

22 апреля, в четверг, желающих «‎по зову сердца» приглашают прийти и возложить цветы в дань памяти человеку, создавшему первое в мире социалистическое государство - СССР.