Общество

Псковичи просят демонтировать новую скамейку из-за любителей выпить

Губернатора просят демонтировать новую скамейку на проспекте Энтузиастов в Пскове. Соответствующее обращение опубликовано на сайте главы региона 20 апреля.

«Просьба демонтировать скамейку, недавно установленную под окнами дома по проспекту Энтузиастов, 5, со стороны Аллеи ветеранов. Раньше "любители выпить" собирались и толпились чуть дальше, у кафе-ларька (часто приезжала полиция), теперь "любители выпить" просто обосновались на новой скамейке, распивая свои алкогольные напитки», - сообщила автор обращения.

«Сопровождаются "скамейные застолья" весельем, песнями, а то и ругательствами, драками, криками и справлением нужды прям под окнами. В доме по проспекту Энтузиастов, 5 проживают пожилые люди, маленькие дети, да и просто люди, которые не хотят все это слушать и видеть под своими окнами. Огромная просьба демонтировать скамейку и не устанавливать», - говорится в обращении.