Общество

Псковичей приглашают на выставку «Первый: Гагарин и Куба»

Жителей Псковской области приглашают посетить технологичную виртуальную выставку «Первый: Гагарин и Куба», которая начала свою работу 12 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-служба администрации Псковской области.

На ней представлена коллекция уникальных архивных фотографий, посвященных первому космонавту планеты Юрию Гагарину и его деятельности на посту первого президента всесоюзного общества советско-кубинской дружбы, основанного 11 ноября 1964 года.

Для создания выставки использовалось собрание материалов информационного агентства ТАСС, рассказывающих о визите Гагарина на Остров Свободы, встрече с руководителями Республики Куба Эрнесто Че Геварой и Фиделем Кастро. Его приезд стал общенародным праздником, который перерос в крепкую дружбу двух народов и в создание общества дружбы с Кубой.

Посетить виртуальную выставку можно по ссылке.

Выставка организована Российским обществом дружбы с Кубой (РОДК), президентом которого является заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Лавров, совместно с российской IT-компанией RUVENTS на базе российской технологии «Цифровой выставочный центр».