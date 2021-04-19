Общество

СНГБ и Visa проводят акцию «Выше чек – получай кешбэк!»

СНГБ и Visa проводят акцию «Выше чек – получай кешбэк!». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, совершая покупки с картой Visa СНГБ с 1 апреля по 30 июня, можно получить возможность выиграть бонусы от банка.

В конкурсе участвуют все покупки (кроме отмененных). «Чем больше транзакций совершено на определенную сумму, тем выше шанс выигрыша соответствующего количества бонусов!» - отметили в пресс-службе.

Разыгрываются:

1 приз на 100 000 бонусов/миль

- среди транзакций на сумму более 100 000 рублей

2 приза по 50 000 бонусов/миль

- среди транзакций на сумму от 50 000 до 100 000 рублей

3 приза по 30 000 бонусов/миль

- от 30 000 до 50 000 рублей

10 призов по 10 000 бонусов/миль

- от 10 000 до 30 000 рублей

50 призов по 5 000 бонусов/миль

- от 5 000 до 10 000 рублей

Первые 1000 клиентов, которые в период проведения акции получили банковскую карту и/или подключились к системе «СНГБ Онлайн», получат 20% кешбэка (но не более 1000 рублей) от суммы совершенных операций.

Напомним, что до конца апреля проходит ранее анонсированный конкурс «Время перемен». Можно принять участие сразу в двух конкурсах (раздел «Платежи» приложения СНГБ Онлайн - «Регистрация в конкурсе»).