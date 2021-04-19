Общество

От отравления алкоголем с начала года в Псковской области умерли 7 человек

34 случая острых отравлений химической этиологии зарегистрировано на территории Псковской области за январь-март, из них с летальным исходом – 7 случаев (20,6%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

В динамике за 3 года отмечают снижение количества отравлений на 60,1%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано снижение на 58,5% (1 квартал 2019 года - 75 отравлений, 1 квартал 2020 года – 82 отравления).

Среди мужчин зарегистрировано 17 отравлений (50%), среди женщин – столько (50%). Доля отравлений детского населения (0-14 лет) составляет 23,5%, подросткового населения (15-17 лет) – 2,9%, взрослого населения – 73,5%. Наиболее часто отравления встречаются в возрастных группах 26-39 лет – 26,5%, 60 лет и старше – 26,5%.

По социальному положению среди пострадавших чаще встречаются безработные – 29,4%, работающее население – 23,5%, пенсионеры – 20,6%.

Структура отравлений:

отравления спиртсодержащей продукцией – 35,3% (в 1 квартал 2019 года – 26,7%, 1 квартал 2020 года – 23,2%)

отравления лекарственными препаратами – 41,2% (в 1 квартал 2019 года – 40%, 1 квартал 2020 года – 35,4%);

отравления наркотическими веществами – 8,8% (в 1 квартал 2019 года – 6,7%, квартал 2020 года – 8,5%);

отравления другими мониторируемыми видами (острые отравления неуточненными веществами (ядом), товарами бытового назначения, угарным газом, уксусной кислотой и т. д.) – 14,7% (в 1 квартал 2019 года – 26,7%, 1 квартал 2020 – 31,7%).

Из 12 случаев острых отравлений алкоголем зарегистрировали 5 отравлений этанолом, 7 отравлений суррогатами алкоголя. Из 3 случаев острых отравлений наркотическими веществами зарегистрировали 2 отравления метадоном, 1 отравление неуточненным наркотиком. Отравлений курительными смесями (spice) среди населения за текущий период не было.

Наиболее частая причина летального исхода – отравление спиртсодержащей продукцией – 85,7% (6 летальных случаев: 5 – от отравления этанолом, 1 от отравления суррогатом алкоголя), на втором месте – отравления наркотическими веществами – 14,3% (1 летальный случай от отравления метадоном).

Случайно (с целью опьянения, ошибочный прием, самолечение, непереносимость или побочное действие) отравились 58,8%, преднамеренно (суицидальное, криминальное, наркотическое, с целью одурманивания) – 29,4%, неопределенное – 11,8%.

Местом приобретения химического вещества в 35,3% случаев была аптека, в 2,9% случаев – магазин, иные места - 61,8%.