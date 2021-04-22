Общество

СНГБ предлагает оформить зарплатную карту VISA PLATINUM с тарифным планом «Единый»

СНГБ предлагает оформить зарплатную карту VISA PLATINUM с тарифным планом «Единый». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, это максимально удобно, бесплатно и выгодно.

Выгодно:

до 6% начисление на остаток по карте – рублями, бонусами или милями;

кешбэк в рублях до 10%, в милях до 4%;

до 20% начисление кешбэка за покупки у партнеров банка на СНГБ-Маркет;

функциональное мобильное приложение ("Подробнее", "Установить");

выгодные условия кредитования для зарплатных клиентов.

Бесплатно:

обслуживание карты*;

мгновенные уведомления об операциях;

переводы на любую карту банка и пополнение своих карт с карт других банков в мобильном приложении;

переводы на карту любого банка по номеру телефона по Системе быстрых платежей;

снятие наличных в банкоматах любых банков на территории РФ**;

моментальные, дополнительные карты.

Подробнее о преимуществах зарплатной карты VISA PLATINUM с тарифным планом «Единый».

Получить карту СНГБ для зачисления заработной платы можно:

в рамках «зарплатного проекта»;

индивидуально, оформив заявку на карту на сайте или в мобильном приложении с получением карты в офисе банка или с доставкой*** (потребуется сообщить реквизиты карты СНГБ в бухгалтерию работодателя для последующих зачислений);

«Если вы не получаете зарплату на карту СНГБ, также можете пользоваться привилегиями зарплатных клиентов банка!» - отметили в СНГБ. Для этого нужно:

Оформить заявку на карту на сайте или в мобильном приложении; Получить карту в офисе или с доставкой***; Регулярно бесплатно пополнять карту в мобильном приложении или переводом по Системе быстрых платежей****.

*Если общая сумма покупок, совершенных с использованием карты за месяц ≥ 10 000 рублей. В остальных случаях – 55 рублей в месяц.

**В Сургуте – в банкоматах АО БАНК «СНГБ». Комиссия не взимается при осуществлении клиентом транзакций с использованием карты на сумму от 10 000 рублей в течение предыдущего календарного месяца.

***Сервис бесплатной доставки карт доступен в городах Сургут, Санкт-Петербург, Кириши, Псков.

****В сумме не менее 15 000 рублей в течение календарного месяца. При этом поступления должны осуществляться не реже одного раза в течение 3 (трех) календарных месяцев подряд.