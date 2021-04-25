Новые бренды пополнили СНГБ-Маркет

Предложения от известных интернет-магазинов электроники и бытовой техники Whirlpool и iPort представлены на СНГБ-Маркет с дополнительным кешбэком от партнера до 2,4%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
Дополнительный кешбэк:
Whirlpool – 2,4% дополнительных СНГБ-бонусов / миль;
iPort – дополнительно до 400 рублей за оплаченный заказ.
Как совершить покупку на СНГБ-Маркет:
Зайдите в приложение «СНГБ Онлайн».
Выберите раздел «Лояльность».
Кликните «СНГБ-Маркет».
Кликните нужный раздел.
Выберите магазин и пройдите по ссылке.
Выберите товар или услугу и оплатите картой СНГБ.
«Вы не участник программы лояльности СНГБ? Подключайтесь! В "СНГБ Онлайн": вкладка "Продукты" → "Карты" → "Подключить программу лояльности"», - рассказали в банке.
Подробнее об условиях программы лояльности.