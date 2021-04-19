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Общество

Опубликован обзор сервиса RankQulity

20.04.2021 16:09|ПсковКомментариев: 0

Главное преимущество сервиса RankQulity – это уникальная система оценки. В отличие от других проектов, где на результаты анализа товаров влияет популярность бренда и маркетинговые уловки, RankQuality использует только проверенную информацию. А именно – фактические характеристики, наличие важных функций и результаты независимых тестирований продукции.

 

Математические расчеты

Специалисты RankQuality отбирают сотни наименований товаров и услуг для каждой категории. Эксперты прописывают основные критерии для оценки. Одна группа товаров иногда может оцениваться более чем по 80 параметрам. Благодаря такому тщательному анализу получаются качественные рейтинги, где лидер среди конкурентов иногда вырывается вперед за счет всего нескольких баллов из тысячи.

Для создания рейтингов применяются математические алгоритмы. Разработчики используют все критерии, которые отобрала экспертная группа, и на их основе прописывают специальную программу. Алгоритм, в первую очередь, учитывает самые важные характеристики. Например, при составлении сравнительных обзоров наушников в первую очередь оценивались такие показатели, как:

  • самая высокая и низкая частоты;
  • наличие звукоизоляции и подавления шума;
  • уровень звукового давления;
  • наличие встроенных стереодинамиков.

От этих параметров зависит уровень качества наушников, поэтому за высокие значения алгоритм присуждал большое количество баллов. Но, кроме этих характеристик, в математическом расчете учитывались и менее значимые показатели. Например, наличие индикатора заряда батареи. С результатами сравнений можно ознакомиться тут. Основное ядро алгоритмов работает в бета-версии, но разработчики обещают выход из бета уже к концу лета.

Подача информации

В журнале есть две постоянные рубрики – «Битва товаров» и «Сравнения». В каждую из них включена удобная навигация по категориям и подкатегориям товаров и услуг различного типа.

«Битва товаров» представляет собой рейтинги, где каждому наименованию присуждаются баллы. Чем качественнее товар, тем он выше в списке. Самые лучшие продукты пользователю долго искать не приходится. ТОП 50 наименований размещаются на первой странице выдачи. Про каждый товар можно узнать подробную информацию. Сервис RankQuality публикует краткое описание основных параметров, развернутые таблицы с характеристиками и функциями продукта, плюсы и минусы товаров. Кроме того, читатель может ознакомиться с подробным обзором каждой модели. 

Рубрика «Сравнения» посвящена обзорам самых качественных изделий. Каждая статья рассматривает основные характеристики и функции двух разных моделей товара, из которых выбирается победитель. Рубрика появилась недавно, но уже насчитывает десятки сравнений более чем в 50 категориях.

Источник: PRNEWS.IO

Теги: #продажа #товар
Источник: Псковская Лента Новостей
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