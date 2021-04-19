Общество

Новый состав Общественной палаты депутаты сформируют без очного присутствия кандидатов

Вопросы об избрании членов региональной Общественной палаты и назначении представителей общественности в квалификационную коллегию судей депутаты рассмотрят без личного присутствия кандидатов на сессии. Решение о вынужденных мерах противоэпидемической безопасности и назначении даты очередного заседания принял Совет Собрания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Председатель областного парламента Александр Котов, обращаясь к коллегам, напомнил, что на 12 мест в Общественной палате претендует 22 человека, еще семеро предложили свои кандидатуры для включения в квалификационную коллегию судей в качестве представителей общественности.

«Как правило, мы всегда приглашали кандидатов на заседания и перед тем, как вносили их фамилии в бюллетень для тайного голосования, имели возможность задать вопросы. Предлагаю в этот раз отказаться от такой формы общения. У нас есть исчерпывающая информация по каждому кандидату – кто выдвигал, какая общественная организация, приложены характеристики. Прошу всех ознакомиться заранее, обсудить во фракциях, составить впечатление до сессии. В любом случае мы не сможем задать вопросы на сессии всем соискателям – их будет почти 30 человек. Давайте сообща примем решение на Совете, чтобы потом не было ни обид, ни вопросов», - обратился к руководящему составу Собрания Александр Котов.

Совет поддержал и предложенный порядок рассмотрения вопросов о назначении, и формат работы во время сессии – депутаты соберутся в одном зале, но приглашенные докладчики будут заходить по мере приближения вопроса повестки, чтобы количество присутствующих не повышало эпидемические риски.

Также во время апрельской сессии свои доклады лично представят трое региональных уполномоченных – такая форма информирования областного парламента, наделившего омбудсменов полномочиями, предусмотрена законодательством. Дмитрий Шахов, Наталия Соколова и Аркадий Мурылев были назначены на второй пятилетний в июне 2020 года и продолжили работу по своим направлениям.

Всего в повестку 57-й сессии, назначенной на 29 апреля, включено 20 вопросов. Депутаты рассмотрят изменения в бюджет территориального ФОМС на 2021 год, в закон о промышленной политике региона и о противодействии коррупции, обсудят разработанные регламенты зон охраны для храма Михаила Архангела в Кобыльем Городище и заслушают доклад о ходе и результатах реализации аграрной политики – в этом году он внесен в Собрание депутатов досрочно.