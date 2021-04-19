«Дневной дозор»: Выпускные под запретом?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дневной дозор», которая вышла на волнах радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове сегодня, 20 апреля.
До конца учебного года по большому счету остался месяц, и вот сейчас многие задумываются про выпускные. Причем, далеко не только 9- и 11-классники. Им-то сам Бог велел. Теперь праздники организовывают и по окончании малышами детского сада, а также при переходе учащихся из младшего в среднее звено школы. Тысячи людей сейчас думают, во что принарядиться, где отпраздновать, у кого заказать симпатичный фотоальбом на память. Однако, все эти приятные хлопоты могут закончиться таким же неприятным осадком, как и год назад — эпидемиологические противокоронавирусные ограничения никто не отменял.
В минувшем году не было школьных линеек в привычном формате Последнего звонка, не было гуляний выпускников по городу, не было выпускных, а вручение аттестатов смахивало на киношную историю, в которой произошла химическая атака и все герои в костюмах химзащиты, но с аттестатом зрелости наперевес. Только выпускники пережили это в реальности. Воспоминания так себе, честно говоря. Повторения истории не хотелось бы, но необходимые меры безопасности, безусловно, соблюдать надо. Региональный оперативный штаб пока не принял решения о разрешении или запрете присутствия родителей на выпускных. Этот вопрос вынесен в приоритетные для обсуждения на ближайшем заседании 29 апреля, отметил в еженедельном обращении губернатор Михаил Ведерников.
В это время в период до 2020 года найти свободное «окно» под выпускной в псковских кафе и ресторанах было практически не реально. Ажиотаж чувствуется и сейчас: родители активно интересуются и выходят на бронирование дат, однако никто ничего определенного сказать не может, сообщил в комментарии «Дневному дозору» владелец центра отдыха «Раздолье», депутат областного Собрания Алексей Севастьянов. Сам он как отец не присутствовал ни на одном выпускном своих детей, поскольку считает, что это их праздник. С точки зрения предпринимателя, если будет запрет, бизнес понесет убытки. Хотя общепит, говорит Алексей Севастьянов, в коронавирусных условиях работать научился, вспышек не зафиксировано ни в одном заведении. Поэтому, есть ли резон запрещать присутствие родителей на выпускных — вопрос неоднозначный для Алексея Севастьянова.
Псковская область находится на 4-м месте в РФ по уровню заболеваемости коронавирусом, и оптимизма в прогнозы с возможными вариантами решения вопроса о присутствии родителей на выпускных вечерах, да и проведения самих выпускных вечеров, этот факт конечно не добавляет, отметила в своем комментарии заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Елена Припутенко. До оперативного штаба, на котором будет принято решение, почти две недели, специалисты будут отслеживать динамику ковида, комментирует замначальника Роспотребнадзора области.
Короче говоря, вопросов сейчас больше, чем ответов даже для специалистов Роспотребнадзора. А для многих родителей ситуация оттягивания решения нервозная, раздражающая и, что называется, на ровном месте проблема. Люди задаются вопросом: если в театр и филармонию, в кафе и рестораны ходить разрешено, так почему на выпускной утренник в детский сад или торжественный вечер 9 и 11-классников нельзя прийти родителям? У руководителя компании «Атмосфера путешествий» Александры Лебедевой две дочери, и она очень бы хотела быть со своими детьми на знаковом мероприятии. По мнению Александры Лебедевой, запрет выпускных или недопуск на них родителей — это бред. Равно как и ныне действующие ограничения.
Мобильно отреагировать на любое решение регионального оперштаба готовы специалисты управления образования Пскова и администрации школ. На данный момент специалисты уже прорабатывают несколько вариантов возможных сценариев развития событий. Будет очень грустно, если все будет, как в прошлом году, отмечает руководитель управления образования Пскова Анна Кузыченко. По-хорошему, при благоприятной санэпидобстановке у детей, родителей и учителей должен быть праздник.
Коронавирусный год отучил всех нас что-либо планировать. И даже если ситуация развивается благоприятно, как, например, 2-3 недели назад тысячи людей стремились в Анталию, то не факт, что в одночасье все это не изменится с точностью до наоборот. Что касается проведения выпускных и присутствия на них родителей, разумеется, хотелось бы, чтобы праздники состоялись. Естественно, при соблюдении действительно необходимых санитарных норм. Запрещать и не пущать наши власти умеют. Надеемся, хватит мудрости и ответственности гибко подойти к вопросу выпускных.