Общество

«Дневной дозор»: Выпускные под запретом?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дневной дозор», которая вышла на волнах радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове сегодня, 20 апреля.

До конца учебного года по большому счету остался месяц, и вот сейчас многие задумываются про выпускные. Причем, далеко не только 9- и 11-классники. Им-то сам Бог велел. Теперь праздники организовывают и по окончании малышами детского сада, а также при переходе учащихся из младшего в среднее звено школы. Тысячи людей сейчас думают, во что принарядиться, где отпраздновать, у кого заказать симпатичный фотоальбом на память. Однако, все эти приятные хлопоты могут закончиться таким же неприятным осадком, как и год назад — эпидемиологические противокоронавирусные ограничения никто не отменял.

В минувшем году не было школьных линеек в привычном формате Последнего звонка, не было гуляний выпускников по городу, не было выпускных, а вручение аттестатов смахивало на киношную историю, в которой произошла химическая атака и все герои в костюмах химзащиты, но с аттестатом зрелости наперевес. Только выпускники пережили это в реальности. Воспоминания так себе, честно говоря. Повторения истории не хотелось бы, но необходимые меры безопасности, безусловно, соблюдать надо. Региональный оперативный штаб пока не принял решения о разрешении или запрете присутствия родителей на выпускных. Этот вопрос вынесен в приоритетные для обсуждения на ближайшем заседании 29 апреля, отметил в еженедельном обращении губернатор Михаил Ведерников.

В ближайший месяц целый ряд факторов будет способствовать росту заболеваемости. Во-первых, это погодные условия. Во-вторых – начало дачного сезона. Ну и, конечно, майские праздники. Поэтому действие большей части противовирусных мер продлено до 30 апреля. 29 числа мы планируем провести заседание регионального оперштаба с тем, чтобы оценить текущую ситуацию и рассмотреть несколько возможных корректировок. Прежде всего, это касается возможности участия родителей в выпускных вечерах своих детей. Постараемся вместе с Роспотребнадзором разработать и согласовать безопасный регламент проведения таких мероприятий.

В это время в период до 2020 года найти свободное «окно» под выпускной в псковских кафе и ресторанах было практически не реально. Ажиотаж чувствуется и сейчас: родители активно интересуются и выходят на бронирование дат, однако никто ничего определенного сказать не может, сообщил в комментарии «Дневному дозору» владелец центра отдыха «Раздолье», депутат областного Собрания Алексей Севастьянов. Сам он как отец не присутствовал ни на одном выпускном своих детей, поскольку считает, что это их праздник. С точки зрения предпринимателя, если будет запрет, бизнес понесет убытки. Хотя общепит, говорит Алексей Севастьянов, в коронавирусных условиях работать научился, вспышек не зафиксировано ни в одном заведении. Поэтому, есть ли резон запрещать присутствие родителей на выпускных — вопрос неоднозначный для Алексея Севастьянова.

Ребята останутся без праздника, бизнес будет иметь потери - это все понятно. Что здесь комментировать? Мы эту тему можем начать заново повторять. То есть у нас люди в автобусе ездят плечом к плечу, сейчас начнется теплое время – на пляже опять будут… Ну и так далее. Есть требования, и они соблюдаются: дистанция соблюдается, маски одеты, температуру проверяют… Слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, ни у одних заведений общепита за это время мы вспышек не обнаружили по городу и области. Мне кажется, те меры, которые сейчас существуют в ресторанах, в кафе – ну это образцовые вещи, где точно все соблюдают… Потому что количество проверок очень большое, и уже все научились жить и работать в этих условиях. Выпускные вечера должны быть, и родители сейчас обращаются. И мы говорим, что бронируйте, а дальше – время покажет. Будет улучшение ситуации, разрешат – будем проводить. А что касается формата, то я могу сказать, что не совсем понимаю, для чего родители ходят на выпускные вечера. И сам, будучи родителем, никогда не присутствовал. Мне кажется, это праздник самих выпускников, учителей.

Псковская область находится на 4-м месте в РФ по уровню заболеваемости коронавирусом, и оптимизма в прогнозы с возможными вариантами решения вопроса о присутствии родителей на выпускных вечерах, да и проведения самих выпускных вечеров, этот факт конечно не добавляет, отметила в своем комментарии заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Елена Припутенко. До оперативного штаба, на котором будет принято решение, почти две недели, специалисты будут отслеживать динамику ковида, комментирует замначальника Роспотребнадзора области.

В первую очередь надо принимать во внимание обстановку по заболеваемости коронавирусом на территории области. Сейчас мы на 4 месте по среднесуточной заболеваемости по Российской Федерации, и в такой ситуации у нас не идет речи о снятии и смягчении каких-то ограничений. Пока рано говорить. Тенденции к снижению нет. На прошлой неделе заболеваемость у нас немного увеличилась. Всего на 7%, тем не менее, пока говорить о данном мероприятии (о выпускных — ред.) преждевременно. В указе губернатора у нас с вами что звучит? Проведение возможно при согласовании с территориальным органом Роспотребнадзора, то есть с нами. Каким образом мы будем выходить на решение – согласовывать каждый момент либо действительно выйдем на штабе на решение о том, что разрешим их проводить? Ну давайте все-таки еще подождем.

Короче говоря, вопросов сейчас больше, чем ответов даже для специалистов Роспотребнадзора. А для многих родителей ситуация оттягивания решения нервозная, раздражающая и, что называется, на ровном месте проблема. Люди задаются вопросом: если в театр и филармонию, в кафе и рестораны ходить разрешено, так почему на выпускной утренник в детский сад или торжественный вечер 9 и 11-классников нельзя прийти родителям? У руководителя компании «Атмосфера путешествий» Александры Лебедевой две дочери, и она очень бы хотела быть со своими детьми на знаковом мероприятии. По мнению Александры Лебедевой, запрет выпускных или недопуск на них родителей — это бред. Равно как и ныне действующие ограничения.

Я как мама двоих детей к этому отношусь отрицательно и считаю это небольшим цирковым представлением, потому что мы как родители практически допущены в детский сад, и наши дети между собой общаются прекрасно в течение всего дня в детском саду, а мы, родители, между собой так же прекрасно общаемся, когда наших детей забираем из детского сада. И само это ограничение немного отдает бредом. Ну, наверное, нужно что-то запретить, и почему-то они решили отыграться на наших детях.

Мобильно отреагировать на любое решение регионального оперштаба готовы специалисты управления образования Пскова и администрации школ. На данный момент специалисты уже прорабатывают несколько вариантов возможных сценариев развития событий. Будет очень грустно, если все будет, как в прошлом году, отмечает руководитель управления образования Пскова Анна Кузыченко. По-хорошему, при благоприятной санэпидобстановке у детей, родителей и учителей должен быть праздник.

Мы готовы переориентироваться в любой момент после получения инструктивных указаний, которые будут связаны с актуальной обстановкой санитарно-эпидемиологической в нашем регионе. Для родителей, педагогов, детей хочу сказать следующее: на сегодня вся система образования города Пскова готовит предварительный вариант проведения выпускных мероприятий как в дошкольных учреждениях, так и в общеобразовательных организациях. Если будет получено разрешение о проведении данных мероприятий с какими-либо ограничениями или конкретными установками, в какой форме, в каком виде, - поверьте, образование города Пскова моментально встроится в эту систему и постарается максимально обеспечить праздничные мероприятия для наших детей и их родителей. Мы все помним прошлый год, когда мы с тоской и с грустью говорили о том, что выпускники 11-х классов впервые оказались в ситуации, когда у них нет финальной красивой точки в образовании. Мы искали варианты, как выйти из этого, и с надеждой смотрим на этот год. Надеемся, что формирование коллективного иммунитета и некоторые, может быть, послабления, которые мы уже сейчас наблюдаем, позволят нам все-таки найти варианты проведения праздничных мероприятий с учетом актуальной санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.

Коронавирусный год отучил всех нас что-либо планировать. И даже если ситуация развивается благоприятно, как, например, 2-3 недели назад тысячи людей стремились в Анталию, то не факт, что в одночасье все это не изменится с точностью до наоборот. Что касается проведения выпускных и присутствия на них родителей, разумеется, хотелось бы, чтобы праздники состоялись. Естественно, при соблюдении действительно необходимых санитарных норм. Запрещать и не пущать наши власти умеют. Надеемся, хватит мудрости и ответственности гибко подойти к вопросу выпускных.