Общество

Фотофакт: Проводите субботники, а мы пикник устроим

Жители города устроили пикник у храма Козьмы и Дамиана с Гремячей горы - там, где в прошлую пятницу был организован субботник.

Пировавшие не только не подумали о том, что под стенами храма XVI века, памятника федерального значения неуместно жарить шашлыки и распивать спиртное, но даже не удосужились убрать за собой мусор. Забыли они и о том, что в городской черте запрещено разводить кострища и устанавливать мангалы. Точнее, жарить шашлыки не запрещается, но расстояние до ближайшего здания должно быть не менее 50 метров, а мангал должен быть устойчивым и жаропрочным.

Местные жители, принимавшие участие в субботнике вместе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым, представителями администрации области и органов исполнительной власти, возмущены тем, что псковичи не относятся с должным уважением к объектам культурного наследия, а также к труду десятков людей.

Напомним, весь апрель в Псковской области объявлен месяцем уборки. В рамках субботника на Гремячей горе участники собрали более 50 кубометров мусора, веток и прошлогодней листвы. «Мы стараемся много делать для того, чтобы наши города поселки были в надлежащем состоянии. Но если будет грязно, то вся эта работа теряет смысл», — подчеркнул Михаил Ведерников и призвал всех жителей региона следить за чистотой.