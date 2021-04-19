Общество

Псковичей предупреждают об ответственности за участие в несанкционированных акциях

На территории Псковской области 21 апреля не запланировано проведение публичных мероприятий, согласованных администрацией Псковской области или органами местного самоуправления в порядке, предусмотренном федеральным законом № 54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

В связи с этим администрация Псковской области предупреждает о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации и просит воздержаться от участия в несогласованных публичных мероприятиях 21 апреля, информация о проведении которых в настоящее время распространяется в соцсетях.

Согласно части 5 статьи 20.2 КоАП РФ нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования влечет наложение административного штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Указом губернатора Псковской области от 15.03.2020 № 30 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» также установлен запрет на посещение гражданами публичных мероприятий, не разрешенных к проведению названным указом.

За нарушение указанного запрета участники мероприятия могут быть привлечены к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере до 30 тысяч рублей.