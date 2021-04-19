Общество

Кот митрополита Тихона познакомился с крымским Мостиком

Кот митрополита Псковского и Порховского Тихона Владыка познакомился с самым знаменитым котом в России — Мостиком. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте Владыки.

Мостик участвовал в строительстве Крымского моста, а сейчас работает на полуострове журналистом и делится самыми добрыми и теплыми новостями в своем блоге.

В рамках встречи мейнкун митрополита Тихона рассказал Мостику историю Псково-Печерского монастыря и пригласил его на экскурсию в знаменитые монастырские пещеры. Мостик, в свою очередь, обещал показать Владыке самые красивые места в Крыму.