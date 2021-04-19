Общество

Ученые сообщили о снижении смертности от коронавируса при приеме антидепрессантов

Коллектив ученых из нескольких исследовательских центров и клиник Франции и Испании, в том числе из Парижского университета, изучил истории болезни людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 из 39 больниц на предмет того, влияет ли прием антидепрессантов на смертность от этой инфекции.

В исследование вошло 7,2 тыс. пациентов. 345 из них получали антидепрессант в течение двух суток после поступления в больницу. Среди пациентов, вошедших в эту категорию, большинство получали только один препарат, а 16% принимали по меньшей мере два. В список антидепрессантов входили стабилизаторы настроения (литиевые или противоэпилептические препараты со стабилизирующим настроение эффектом) и антипсихотические препараты, пишет газета «Известия».

Анализ показал связь между использованием любого антидепрессанта с пониженным риском попадания на ИВЛ или смерти. В среднем препараты снижали вероятность таких исходов на 20%. Воздействие комбинации препаратов не отличалось от эффекта одного средства.

«Эти результаты следует интерпретировать с осторожностью из-за наблюдательного дизайна исследования. Однако наши результаты подтверждают необходимость проведения контролируемых рандомизированных клинических испытаний антидепрессантов для лечения COVID-19», - заключили авторы работы.

Ученые дали несколько объяснений связи между приемом антидепрессантов и снижением риска попадания на ИВЛ или смерти от коронавирусной инфекции. Во-первых, механизм работы препаратов может предотвратить инфицирование SARS-CoV-2 эпителиальных клеток легких. Во-вторых, многие антидепрессанты способствуют предотвращению цитокинового шторма (связан с слишком интенсивным иммунным ответом), нередко сопровождающего тяжелую форму COVID-19.