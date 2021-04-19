Общество

Зарплата бухгалтеров повысилась в регионах СЗФО

Средняя предлагаемая заработная плата бухгалтеров Северо-Запада за год повысилась на 2 500 рублей. Исследование к профессиональному празднику, который отмечается 21 апреля, провели специалисты сервиса поиска вакансий hh.ru. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса.

Факт 1. Средняя предлагаемая заработная плата в вакансиях, размещенных в этом году для бухгалтеров в регионах Северо-Запада России, составляет 45 000 рублей, что соответствует ожиданиям соискателей. При этом в прошлом году средняя предлагаемая заработная плата бухгалтера составляла 42 500 рублей.

Факт 2. Востребованность профессии подтверждается динамикой размещения вакансий. В этом году работодатели СЗФО открыли более 6 600 вакансий для бухгалтеров, что на 60% превышает количество размещенных вакансий за тот же период в 2020 году.

Факт 3. На одну вакансию профессиональной сферы «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия» в регионе приходится до 6 резюме, что является комфортным показателем как для работодателей, так и для соискателей с точки зрения конкуренции за рабочие места.

Факт 4. Профессиональная сфера «Бухгалтерия» - одна из сфер, где в описании вакансий реже всего встречается запрос на чувство юмора.

Факт 5. Бухгалтерия входит в десятку наиболее востребованных профессиональных сфер среди работодателей СЗФО – на нее приходится около 6% вакансий от общего числа предложений с начала года.

Факт 6. Самая «дорогая» вакансия для данных специалистов в регионах СЗФО на данный момент размещена крупным инвестиционно-строительным холдингом: компания ищет главного бухгалтера для работы в Санкт-Петербурге и предлагает зарплату 250 000 рублей в месяц. Еще одна высокооплачиваемая вакансия размещена Калининградской компанией, которая ищет главного бухгалтера и предлагает зарплату до 150 000 рублей.

Факт 7. Среди соискателей, которые размещают резюме на позицию главного бухгалтера, преобладают люди 40-50 лет (на них приходится около 44% резюме).

Факт 8. 96% соискателей из регионов СЗФО на позицию главного бухгалтера имеют опыт работы более 6 лет.

Факт 9. Большая часть работодателей (96%) ведет поиск на позицию бухгалтера на полную занятость, еще 4% предлагают соискателям частичную или проектную занятость.

Факт 10. Согласно результатам одного из опросов, проведенных hh.ru, 41% бухгалтеров считают, что им недостаточно положенных дней основного отпуска, при этом 7% обычно вообще не отдыхают от работы, а у 6% опрошенных в конце года больше половины дней отпуска остаются неиспользованными.

«Главный бухгалтер — это и финансист, и немного юрист, и программист, и делопроизводитель в одном лице. Новые законы и нормативные акты обновляются практически ежемесячно, поэтому приходится постоянно учиться и совершенствовать свои знания. Соискатели на эту должность должны быть готовы к ненормированному рабочему дню и большим объемам информации, которую нужно будет обрабатывать ежедневно. Главным бухгалтером можно стать, имея опыт более 6 лет в профсфере. А перспектива развития в данной профессии - возможность стать финансовым директором или налоговым менеджером», - прокомментировала Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.