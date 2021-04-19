Общество

Почти 20 тонн нидерландских груш уничтожили на полигоне в Себеже

Почти 20 тонн свежих груш уничтожили механическим путем на полигоне твердых бытовых отходов в Себеже 20 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Ранее при проведении совместных мероприятий сотрудники пограничного управления ФСБ и ОКВОТ Псковской таможни задержали автотранспортное средство за незаконный ввоз продукции из Республики Беларусь в обход фитосанитарных постов на территорию Российской Федерации.

Инспекторы управления Россельхознадзора в ходе контрольно-надзорных мероприятий с полной выгрузкой продукции на складе временного хранения выявили партию свежих груш сорта «Конференция» общим весом 19,9 тонны. На маркировочных этикетках в качестве страны происхождения фруктов были указаны Нидерланды, а страна-импортер – Республика Беларусь. Фитосанитарный сертификат и другие сопроводительные документы, устанавливающие происхождение и подтверждающие безопасность и качество продукции, предъявлены не были.

По данному факту возбудили дело об административном правонарушении.