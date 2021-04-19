Общество

О непростой жизни на болоте рассказали псковским школьникам

Сотрудники Полистовского заповедника рассказали опочецким школьникам об особо охраняемых природных зонах и птицах, обитающих в заповеднике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе заповедника.

«Дети – это наше будущее, поэтому в современных условиях динамично меняющегося мира возрастает роль экологического просвещения различных групп населения: прежде всего детей и подростков. Формирование экологической культуры подрастающего поколения – это одна из ключевых задач, стоящих перед сотрудниками Полистовского заповедника», - подчеркнули в пресс-службе.

Сотрудники Полистовского заповедника рассказали школьникам, собравшимся в опочецком ДК, какие бывают особо охраняемые природные территории и какова их значимость не только для региона, но и для всего мира. Более подробно поговорили про единственный природный заповедник Псковской области – Полистовский, который охраняет одну из крупнейших в Европе болотных систем – Полистово-Ловатскую. Кроме того, Полистовье – ключевая орнитологическая территория, где обитают такие краснокнижные птицы, как золотистая ржанка и среднерусская белая куропатка.

В ходе мероприятия дети познакомились со многими пернатыми обитателями заповедника, попробовали угадать по голосам ту или иную птицу. Как оказалось, школьники имеют очень хорошие знания о жизни птиц, какую пользу они приносят, что для них вредно, а что полезно, что нужно делать, чтобы сохранить уникальный, разнообразный и удивительный мир пернатых обитателей. Затем ребята посетили фотовыставку Полистовского заповедника, которая расположилась в актовом зале ДК города Опочка.

«Выставка, посвященная водно-болотным угодьям, помогла ребятам целиком и полностью окунуться в непростую, но в то же время захватывающую жизнь болот. А жизнь там есть, и теперь дети точно об этом знают!» - поделились в пресс-службе заповедника.