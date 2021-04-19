Общество

Псковские школьники раскрыли в рисунках тему транспортной безопасности

Ученики школы №16 имени Героя России А. Воробьева на весенних каникулах приняли участие в конкурсе, нарисовав запомнившиеся им правила безопасности. Мероприятие проходило в рамках профилактической акции «Сохрани свою жизнь!», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Школьники активно откликнулись на предложение и представили более 30 работ, выполненных карандашами и красками. Членам жюри нелегко было выбрать лучшие и наиболее раскрывающие тему транспортной безопасности. Тем не менее, путем общего голосования были отобраны 10 рисунков, отметили организаторы.

«Все участники и номинанты были поощрены сладкими подарками. Мальчишки и девчонки поблагодарили общественников и транспортных полицейских за возможность поучаствовать в акции и пообещали, что будут соблюдать одни из главных в их жизни правил, и с нетерпением ждут таких же интересных встреч. Соблюдение правил безопасности позволит детям в будущем сохранить жизнь и здоровье», - добавили в пресс-службе управления.